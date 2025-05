- Juče je lepo bilo biti Nišlija. Snažne poruke su bile poslate sa velikog svenarodnog sabora u Nišu. imali smo okupljeno puno ljudi i iz Niša a imali smo i puno gostiju sa strane i juče su sa skupa poslate poruke pre svega mira i jednakosti svih građana koji žive u Nišu i Srbiji. Ali pored tih poruka, juče smo u Nišu poslali i neke druge poruke, a to je da Niš ima snage, ima volje da se dalje razvija, da raste, da radi i da gradi. Mi smo dobili obećanja od našeg predsednika Vučića da ćemo do Vidovdana rešiti ono što je već bilo izgovoreno, a to je besplatan javni prevoz - naveo je Pavlović.