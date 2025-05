- Srbija je umorna od ljudi bez imena, vizije i znanja, umorna je od njihovog nasilja, uvreda i podela. Srbija je željna sabornosti, zajedništva i pobeda, jer ume i može silovito da ide napred, svesna da se njena sloboda temelji u ogromnoj odgovornosti - naveo je on.

- Dokle god vodim ovu zemlju, to neću dozvoliti, što sam jasno rekao na veličanstvenom svenarodnom skupu u Nišu, na kojem je pristojna Srbija glasno poručila da traži red i rad, a ne ucene i bezvlašće. Zato našu slobodu čuvam na svakom mestu, bez obzira na prepreke, teškoće i pritiske. U nedelji za nama, zastupao sam slobodarske i dosledne pozicije naše zemlje pred brojnim evropskim liderima, sa kojima sam razgovarao o pitanjima od najvećeg značaja za Srbiju. To je najveća odgovornost koju imam pred građanima i ogroman teret koji lako nosim, znajući da to radim za naš narod i državu. Zato možemo pred svima da idemo uzdignute glave, čiste savesti i sa vizijom dobre i sigurne budućnosti - napisao je Vučić.