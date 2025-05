Prof. dr Ilija Kajtez i prof. dr Dejan Miletić izneli su duboku analizu sveopšteg ponašanja blokadera i njihovih ekstremnijih pristalica.

Iako su studenti blokaderi odmah po saznanju da je deo njihovih kolega i aktivista planirao upad u državne institucije 15. marta javno osudili te ideje i ogradili se od njih, sada već danima protestuju sa zahtevom da budu pušteni iz pritvora.

Ovakvi postupci, ocenjuju analitičari, polazuju da su studenstki protesti od samoga početka u mnogim stvarima kontradiktorni, ali i da sve što rade čine kako bi ojačali nasilničke akcije.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali ovu temu bili su prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za odbranu i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Kajtez je pričao o blokadama, pa je odgovorio šta se dešava:

- To nije odbrana ničega, već napad na sve institucije sa idejom da se u ovom zemlji umesto reda uvede anarhija, a vrhovne sudije te anarhije da budu blokaderi i njihove pristalice. Ukoliko atakujete na sudske organe, na one ljude koji su treća grana vlasti, koja proceusira sva dela koja ugrožavaju poredak jedne zajednice, pa to anulirate pritiskom i protestima, onda se vi zalažete za anarhiju i glas ulice, a to je stanje koje svaka država izbegava. Prema tome, ukoliko blokaderi žele da budu politički akteri, oni šalju lošu poruku, odnosno da za njih zakoni ne važe. Oni se zalažu za najgore moguće stanje za jednu zajednicu koja počiva na zakonu.

U Novom Sadu su napadnuti aktivisti SNS-a, pa je Kajtez komentarisao:

- To je demokratija kakvu oni zamišljaju, ali to sa istinskom demokratijom nema nikakve veze. To je nasilje, bahatost i anarhija, sve suprotno vrednostima za koje se oni navodno zalažu. Dakle, to je jedno ogoljeno nasilje, borba protiv neistomišljenika gde žele da uvedu monopol samo jedne, odnosno svoje istine i tako degradiraju sposobnost ljudi da iznose različita mišljenja. Različiti ljudi imaju različite stavove, ali je važno da imamo dozu korektnosti u takvoj situaciji.

Miletić je pričao o političkoj sceni u Srbiji, pa odgonetnuo da li opoziciona struktura više nema volju za političkim nadmetanjem, već je posegnula za nasilnim rešenjima:

- Oni traže svoje mesto među ljudima koji protestuju. Ispostavlja se da i studenti najavljuju svoje političko delovanje, a veliko je pitanje kredibiliteta opozicije, zato oni gledaju da se uključe, da pokažu da su odlučni i da nisu kabinetska opozicija, nego da idu u narod. To su manevri, promene političkog delovanja, a poenta i jeste u toj unutrašnjoj podeli u društvu koju imamo, ja nisam srećan zbog toga. Čini mi se da građani u Srbiji nisu za nasilje, dovoljno im je toga. Vlada mora da prepozna slabosti koje su dovele do širog nezadovoljstva, pa da se otklanjaju te slabosti. Postoje ljudi koji prepoznaju nasilje kao deo izražavanja, to je primitivizam, a svi drugi razmišljaju kako doprineti boljitku društva.

