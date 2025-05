Naime, ona je na TV Pinku iznela svoje utiske o svenarodnom saboru u Nišu rekavši da je to bio jedna od najlepših i najveličanstvenijih skupova na kojima je ikad bila.

O blokaderima i njihovim zahtrevima rekla je sledeće podsetivši na to i šta je u svom niškom govoru rekao Vučić.

- On je jedina nadležna institucija za njihov ultimativni zahtev, a to su prevremeni izbori i kao jedina nadležna institucija rekao je 'ne zanimate me više'. I što je više nego fer od njega, zato što ovaj teror traje šest meseci, šest meseci oni nas lažu, varaju, obmanjuju, čitavu ovu zemlju, čitav naš narod, sve naše građana, rekla je ona uporedivši s Nišom blokaderski skup u Subotici gde se "u loncu dinstala odsečena Vučićeva glava".