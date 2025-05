Međutim, završene su fabrike u tom gradu i to je pružilo ljudima mogućnost da osete konkretne mere u svom novčaniku i porodici. Videli smo i kakvi su planovi za budućnost. Najveća investicija jeste pruga Beograd-Niš, baš onakvu kakvu imamo iz prestonice do Novog Sada. To će biti saobraćajna kičma Srbije u budućnosti. To će pružiti mogućnost da mladi ljudi, oni kojima je posvećena ta politička agenda, ostanu u zemlji i razvijaju karijere.

- Što se tiče dela političkih poruka, to bi bilo zaista dobro kada bi se pretočilo u delovanje državnih organa jer za ovaj stepen opstrukcije i ove blokade prosvetnog sistema koje su apsolutno neprihvatljive, odgovornost snosi i vlast i tome stvarno mora da se stane na kraj. Ne može se na studente prebacivati da se izbore za pravo da studiraju, to mora država odlučnije da određuje. Potrebna nam je svest da se nasiljem ne može doći na vlast. Mi smo protiv vlasti, ali ne po cenu rušenja institucija. Značajan broj studenata i dalje imaju neizgovorenu ideologiju da su institucije ništa, za njih je skupština ništa, tužilaštvo, crkva, fakulteti, RTS, sve je njima to ništa. Kada stavite sve to u celinu, to je jedan zabrinjavajući pristup koji je zapravo podmetnut da bi gotovi uticaj koji će se definisati kao strani.