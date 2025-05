Ovaj potez crnogorske diplomatije komentarisao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević. On je za Novosti rekao da je Ibrahimović tu odluku doneo uz sugestiju "vaskrslog Milovog igrača" Ranka Krivokapića. Takođe je analizirao aktuelnu situaciju u Srbiji, i odnose naše države sa Crnom Gorom.

Na pitanje može li ovaj incident uzdrmati vladajuću većinu u Crnoj Gori, on odgovara:

- Parlamentarna većina je sastavljena od ideološki različitih političkih subjekata koji su se prilikom formiranja vlade obavezali da neće potencirati teme i aktivnosti koje nas udaljavaju od evropskog puta i unutrašnjeg konsenzusa. Međutim, svako malo imamo inicijative o dodatnoj podršci i pozicioniranju tzv. Kosova u međunarodnim okvirima koje dolaze od pojedinih članica vlade. Naravno da se protivim takvim jednostranim potezima koji idu u pravcu destabilizacije ne samo vlade, već i čitavog društva. Ali to je više pitanje za premijera Milojka Spajića, a ako ga kad sretnem, pošto se nismo videli odavno, svakako ću ga pitati da li se slaže sa ovom inicijativom ministra spoljnih poslova. Bilo bi nekorektno za sve okriviti Ibrahimovića, makar dok po ovom pitanju ne čujemo stav Milojka Spajića.

Mi nemamo bratskije zemlje od Srbije

Da li će susret sa Putinom ugroziti budućnost Srbije

"Pre neki dan sam Aleksandru rekao da se cena nezavisne, neutralne i slobodoljubive politike najbolje ogledala prilikom njegovog odlaska u Moskvu na Dan pobede. Nijedan državnik prisutan na paradi nije istrpio takav pritisak i pretnje, ali nijedan državnik na svetu u poslednjih godinu dana nije uspeo da se sastane sa Putinom, Makronom, Šolcom, Si Đi Pingom, Erdoganom, Ursulom fon der Lajen, kao što je to uradio Vučić, a da pritom nije ugrozio razvoj i budućnost države na čijem je čelu. Da ne ispadne kako mu pišem hvalospeve, samo ću uputiti sve objektivne poznavaoce političkih prilika i odnosa na Balkanu, da se prisete koji je to od lidera država iz bivše Jugoslavije i to od sticanja nezavisnosti, imao ovakav međunarodni status kao Vučić? Nijedan. Možete da ga volite ili ne, ali njegovo velemajstorstvo u međunarodnoj politici najbolji je odgovor na pitanje da li se osnažen ili oslabljen vratio iz Moskve", zaključio je Knežević.