On je za podkast sajta Standard ispričao da je odbio ponudu blokadera, jer je zaključio da bi "nacionalisti bili u drastičnoj manjini" i da služe samo "kao mamac za biračko telo Srbije" . On je otkrio da poziv da bude na listi nije dobio ni od koga sa univerziteta, već od jednog od spoljnih koordinatora - izvesnog Srbina iz Velike Britanije.

On kaže i da mu je rečeno da je poznato da je on po svojim uverenjima desničar, ali i da je većinsko biračko telo u Srbiji desničarsko, "pa im treba desničar na listi".

"Očigledno je da je među studentima koji prave listu ili onih u čije ime oni prave listu došlo do neke vrste raskola pošto nema jedinstvenog ideološkog koncepta iza onoga što su u početku bili njihovi zahtevi. Nema ni identiteta onih koji iz prvih redova to guraju, pa je sve u nekakvim protivrečnostima. Negirali su sami sebe čim su ušli u političku artikulaciju i naspram opozicije su u sukobu, jer su se umešali politički apetiti više interesnih centara. Ono što iz toga dobijamo kao informaciju je da je to nehomogena i nejedinstvena skupina koja će teško moći da se pomiri upravo u ovom pokušaju dodvoravanja širem biračkom telu. Odatle i taj konkretan primer profesora koji govori da im je desnica mamac za šire biračko telo. Reč je o šarenolikoj grupaciji koja nije ideološki uravnotežena i sve što smo do sada videli meni ne daje neku garanciju da se iz toga može napraviti nešto ozbiljno, pogotovo zbog činjenice da proizilazi za nezakonitog rada, što je svakako ovo njihovo političko organizovanje na fakultetima", objašnjava Petričković.