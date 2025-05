Lider Narodne stranke Vladimir Gajić poručio je da opozicija neće prihvatiti zahtev blokadera da ne učestvuje na izborima. On je, gostujući na TV Prva, poručio da "neko spolja nije zadovoljan opozicijom u Srbiji i hoće da je promeni".

- U vezi s tim zahtevom, isključeno je da opozicija pristane na taj ostrakizam (proterivanje), zato što opozicione stranke imaju svoje interese koji su legitimni. I sad vi njima da kažete "sedite na klupu, nemojte u ovome da učestvujete, nama pomažite, logistički i na sve druge načine, pa će to da se vrednuje jednog lepog dana". To je toliko nerealno da opozicija na to pristane. Bilo bi logično da studenti pozovu opoziciju da svi uđu u jedan blok, kao što je nekad bio DOS ili da možda traže od opozicije da bude malo sa strane, u nekoj senci, a da oni idu ispred. Ali neće zato što je cilj da se promeni opozicija zato što neko spolja nije zadovoljan ovom našom parlamentarnom opozicijom.