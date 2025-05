Naime, profesorka je priznala da je ta podrška otišla predaleko, da su studenti-blokaderi izgubili pravac, a da sama akademska zajednica gubi strpljenje. To potvrđuje i to što je sve manje studenata voljno da izgubi godinu, te je tako tokom jučerašnjeg dana nastava normalizovana na još dva fakulteta u Nišu - Pravnom i Ekonomskom.

- Ona se malo kasno setila da promeni ploču. Definitivno se razdvaja povod za šestomesečnu blokadu kompletnog sistema i uzrok koji je bio za to. Ovde je jasna stvar da je došlo do toga da ćemo govoriti o politici. Sve je izašlo na teren politike, dakle izbori koji se najavljuju. Kao u Prvom svetskom ratu što postoji uzrok i posledica, odnosno atentat u Sarajevu i sa druge strane podela kolonija. A povod je bio pad nastrešnice, dakle imali smo tragičnu situaciju, pa su ljudi na ulicama ćutali, da bi posle pravili žurke po ulicama. To je potpuni apsurd i ironija na neki način. Ako treba da se protestuje za to, onda su adresa sud i tužilaštvo. Prema tome, niko ne može da me ubedi da blokade na fakultetima imaju ikakve veze sa radom tužilaštva i potencijalnom korupcijom ili greškama u građevini.