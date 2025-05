"Zloupotrebili su studentske proteste, igrali na emociju naroda podižući bunu zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, a za tu tragediju ih je baš bilo briga. Sve su koristili zbog sopstvenih interesa. Taj čovek danas rukovodi Beogradskim Univerzitetom. Ovo što je on uradio je za hapšenje. Stavite ljudi prst na čelo i samo zamislite da se tako loš čovek domogne vlasti. Ako je bio spreman da uništi naše fakultete i studentima godinu zbog ličnog interesa, šta mislite šta bi radio da se domogne vlasti. On je klasičan primer korumpiranog čoveka i to do guše. Jadno i bedno, ali sreća u nesreći je što se sada to razotkrilo.", poručio je Đukanović.