Supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Tamara Vučić izjavila je da se prilikom susreta sa svetskim liderima i prvim damama uvek trudi da nađe zajednički imenitelj među ljudima, zemljama, narodima i istakla da je dijalog osnov diplomatije na kome je zasnovana demokratija.

Ona je u intervjuu za magazin Dipos istakla da osećaj bliskosti i pripadanja široj društvenoj zajednici kreira odnos poverenja i razumevanja.

"Takva komunikacija pruža mogućnost i odličnu bazu da kroz nju podelite ono što naš narod i našu zemlju izdvaja i čini posebnom. A mi smo svoj identitet gradili dugo, strpljivo i trpeljivo, kroz slavne i teške istorijske trenutke, kroz bogato kulturno nasleđe, kroz spremnost da pomognemo drugima i dočekamo ih i ugostimo velikodušno i otvorenog srca, kroz razvoj i napredak, kroz sposobnost da ustanemo posle pada i pokažemo ono što zovemo inatom, a što nije ništa drugo do snaga i neodustajanje. Upravo su to tačke našeg identiteta sa kojima ponosno želim da upoznam sve one koje sretnem", rekla je ona.

Navela je da je prošle godine imala priliku da učestvuje na jednoj konferenciji u Kairu i da razgovara sa veoma zanimljivim ljudima, među kojima je i kraljica plemena Bakva Luntu iz regije Centralnog Kasaija, iz Konga, Diambi Kabatusuile Tšijojo Muate. "Kako je tema konferencije bilo osnaživanje i uloga žena, u svom obraćanju sam istakla ulogu mudrih u hrabrih žena iz srpske istorije. Govorila sam o carici Milici, kneginji Ljubici, Milunki Savić, Dragi Ljočić…Iznenađujuće interesovanje za njihove životne priče, samim tim i za Srbiju, pokazali su svi prisutni, posebno kraljica Diambi. Toliko je bila inspirisana da je šest meseci kasnije došla u Srbiju. Posetila je mnoge znamenitosti i istorijski važna mesta na osnovu kojih je donela sud o našem narodu kao otpornom i snažnom, narodu koji se ne predaje. Kada smo se, na kraju njene posete, pozdravljale na aerodromu, rekla mi je da pre mene nikada nikoga nije upoznala ko dolazi iz Srbije i da je presrećna što će priču o jednom hrabrom i pravednom narodu moći da širi gde god da se nalazi", ispričala je Vučićeva.

Ocenjujući trenutnu situaciju u svetu i ulogu dijaloga u savremenom trenutku rekla je da je dijalog osnova diplomatije i da je na njemu zasnovana demokratija. "Bez dijaloga naš svet je prazna kutija u kojoj odzvanjaju neke reči i rečenice koje ništa ne znače jer nema ko da ih čuje. Kinezi imaju zanimljivu izreku: Dabogda živeli u zanimljivim vremenima. Ova sigurno jesu. Vremena koja testiraju i naše strpljenje, naše granice, razumevanje, obrazovanje, inteligenciju, toleranciju. I kada je naša zemlja u pitanju, i globalno gledano. Godinama strpljivo građen ugled i položaj naše zemlje u svetu daje nam određenu vrstu prednosti sa kojom ne smemo da se kockamo i koju treba da održavamo i čuvamo", rekla je ona.

Govoreći o svom angažovanju kao inicijatoru i pokrovitelju niza akcija usmerenih ka podizanju svesti, brizi i poboljšanju položaja ranjivih grupa, posebno dece gde je primer uspešna realizacija Instituta za rani razvoj dece i inkluziju u Beogradu, navela je da je ovaj institut jedinstven projekat pod čijim krovom će biti uspostavljen sveobuhvatan pristup ranom razvoju dece, kao najvažnijem periodu u životu svake jedinke.

"Istraživanja potvrđuju da se u prvih pet godina kreira baza, definišući do 70 odsto kasnijeg razvoja deteta. Želeli smo da se fokusiramo na ovaj period kroz porodično orjentisane intervencije, ranu dijagnostiku, ranu intervenciju, terapije, i naučno-istraživački segment. Institut je zaista jedinstven po mnogo čemu i radujemo se njegovom puštanju u rad kasnije ove godine", rekla je ona.

Odgovarajući na pitanje da li je moguć ravnomeran i objedinjavajući razvoj svih delova naše zemlje, rekla je da je tako nešto izazov za sve zemlje na svetu, ali i da je činjenica da se, u poslednjih nekoliko godina, razvijaju delovi naše zemlje koji su decenijama bili zapostavljeni.

"Grade se putevi, fabrike, zapošljavaju ljudi... Srbija ima najviše stranih direktnih investicija od svih zemlja regiona, preko 60 odsto. Kada to primetite, ne možete, a da ne konstatujete. Ali, tek kada osetite na ličnom primeru, onda shvatite veličinu i važnost. I sama sam, tek kada je izgrađena brza saobraćajnica Šabac-Loznica, a pre toga produžen autoput Ruma-Šabac svatila ulogu puteva u povezivanju. Kada sam kao studentkinja putovala na relaciji Loznica-Beograd trebalo mi je tri sata autobusom, autom 2,5. Danas se do Loznice iz glavnog grada stiže za sat i 15 minuta. Ne može to da vas ne obraduje", rekla je ona.