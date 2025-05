- Obojena revolucija načela je ovu zemlju tako što je napala obrazovni sistem. Ovo govorim kao ministar prosvete koji je bio suočen sa tim na koji način je funkcionisala blokada nastave. Napravljena je čudna simbioza koju su činili pobunjeni nastavnici, deo indoktrinirane dece i roditelja koji su svoje političke ambicije projektovali u obrazovni proces. Onda je došlo do opstrukcije koja je trajala dugo. Vremenom su se stvari menjale, nije se plaćalo ukoliko se nije radilo, to je uticalo na promenu stava kod nastavnika, a došlo je i do evolucije svesti kod ljudi. Uticalo je i to što posle 15. marta nije bilo očekivanog rezultata.