- Mislim da tu dobijamo na prednosti da sistem vratimo nazad gde treba da ga vratimo, jer stvarno bez obrazovanja nećemo postići to što želimo. Obrazovanje jeste osnova svakog društva i to je nešto što je potrebno i regionu - istakao je Macut na osmom "Jahorina ekonomskom forumu" govoreći na centralnom panelu "Plan rasta - razgovor sa liderima".

On je istakao da Srbija sada ima Vladu sa novim licima i ekspertima, ali ne, kako je rekao, ekspertsku vladu u nagativnom smislu - sa tehnokratama, već da su to ljudi koji su visoko obrazovani i koji mogu da daju veliki doprinos u ovoj situaciji.

Kako je rekao, pokušali su da podele zahteve studenata na one koji se tiču obrazovanja i one koji su političkog karaktera.

- Ali nadam se da to neće uticati na značajne promene, jer niko ne najavljuje bilo kakve dramatične promene. To je prosto jedan trenutak. Ako pogledate samo turistički, to je isto dosta značajno, vi prosto imate ljude koji ne žele da idu u tom trenutku u neko područje koje možda se čini nestabilnim, iako je to u Beogradu prilično sad kontrolisana situacija, mi nemamo nikakve zone gde su sad nekakvi nemiri, već postoje opstrukcije saobraćajnica - rekao je Macut.