Pri put od ulaska u Vladu Republike Srbije na Kurir televiziji u emisiji "Usijanje" gostovao je Dejan Vuk Stanković, novi ministar prosvete, koji je govorio o dubokoj krizi na univerzitetima širom zemlje, izazvanoj šestomesečnim blokadama.

Upitan šta je to što sada ima mogućnost da primeni, a što nije imao kada je bio u ulozi političkog analitičara, rekao je:

- Što se tiče univerziteta, ja nemam nikakva specifična ovlašćenja. Jedino što je različito, za ovih mesec dana koliko sam na dužnosti, obavio sam dvadesetak razgovora sa različitim dekanima beogradskih fakulteta, rektorom novosadskom univerziteta, kao i sa Patrikom Dridom. Niko nije bio naročito oštar, bilo je onih koji su imali kritički stav o obnovi nastave. Lično verujem u to da je svakom nastavniku stalo do toga da njegov fakultet postoji kao zajednica koja je posvećena sticanju i prenošenju znanja. Dobro je razgovarati čak i kada nemate konkretne rezlutate. Predstavili smo šta možemo da očekujemo ukoliko bude i ukoliko ne bude nadoknade nastave. Svi dekani su svesni lančanog niza negativnih posledica ukoliko nastave nema. One su brojne, po instituciju, zaposlene i studente, kao i po plate.

Da li su plate te koje motivišu i demotivišu osoblje fakulteta?

- Za veliku većinu, plata je bitna. Imate nasledne bogataše i one koji imaju biznise, pa ne moraju da žive od univerzitetskih plata. Nisam to prebrojavao, ali verujem u to da je dužnost nastavnika da predaje, prenosi znanje, unapređuje studente i da ih podstiče da krenu put nauke i drugih duhovnih disciplina.

Foto: Kurir

Imate li statistiku koliko u ovom trenutku fakulteta radi?

- U ovom trenutku u Srbiji ima 5 državnih univerziteta, jedan radi nesmetano sve vreme, to je univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Zahtev za onlajn nastavom predali su Univerzitet u Kragujevcu i Državni univerzitet u Novom Pazaru koji je blokiran fizički. Razgovarao sam sa rektorkom, stanje te ustanove je u ovom trenutku neprihvatljivo. Kako vreme ide, povećava se broj fakulteta koji su spremni na onlajn nastavu. Ukupno je 39 i dva univerziteta koji su podneli zahtev. Nacionalni savet dao je tu saglasnost 15. aprila ove godine, još tada je otvorena mogućnost za to, za šta smo i mi dali uputstva jer je tako nešto moguće. Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Mašinski fakultet, na njima se može očekivati početak nastave. Tu je i Ekonomski fakultet, Matematički fakultet po poslednim informacijama organizovao je model nastave da su oni skoro završili čitav drugi semestar. Šumarski fakultet, dekan je vrlo entuzijastičan po pogledu obnove nastave. Završetak zavisi samo od toga kada nastavno veće donese tu odluku.

Istakao je i da ne mora da znači da je nastava izgubljena za one fakultete na kojima praktična nastava zauzima veći deo nastavnog plana i programa:

- Razgovarao sam sa ljudima sa Stomatološkog, Veterinarskog i Arhitektonskog fakulteta. To su bili jasni i fini ljudi, sa obavezom prema studentima. Prvo bi se krenulo sa teorijskom nastavom. Pamtim razgovor sa gospodinom Lojanicom, na Arhitektonskom fakultetu imali su gotovo savršen plan nadoknade. Isto tako i na Stomatološkom fakultetu, od prodekana Ilića, preko gospodina Aleksića koji vodi finansije do dekana Vladana Lazića koji želi da pomiri nastavu istavove studenata. To su kompleksi fakulteti, oni moraju da praktikuju nastavu. Mogu da očekuju da će u ubrzanom režimu rada uspeti da steknu znanja - rekao je, te naglasio:

- Ja sam ovde kao ministar prosvete koji veruje u to da obrazovni sistem treba da bude u funkciji. Ako se tako nešto ne desi, ulazimo u sistem niza problema koji se tiču zaposlenih i studenata.

Foto: Kurir

O broju studenata koji žele da pristanu na onlajn nastavu i da li se znanje može garantovati tim putem rekao je:

- Zadatak ministarstva je da stvori mogućnosti da se organizuje i realizuje nastava. Ministarsvo sve to ima, jedva čekam dan kada ću dobiti izveštaj da svi fakulteti rade i da ja mogu da se javim ministru finansija. Imali smo 37 prekršajnih prijava u Beogradu koje su podnete sudovima. Novčane kazne su vrlo visoke. Ko je kažnjen odlučuju sudovi, mi u ovom trenutku još nemamo odluke. Jedna od slabosti prosvetnih vlasti je što nam treba više ljudi u inspekciji, moramo da radimo na njenoj reformi i siguran sam da ćemo ići na to da obučimo što više ljudi. Inspekcija u regularnom stanju nadzire, a sada su se napravile okolnosti koje zahtevaju i nadzor i druge stvari. ne bih da govorim o represivnim merama, javnost je osetljiva na to kada se pominje odgovornost.

Istakao je i da misli da postoji mogućnost da se ne realizuje sve po planu, ali da ne želi da veruje u nju:

- Poruka koju želim da pošaljem je da je za sve u ovom društvu, pre svega za studente i nastavnike, važno da se obnovi nastavni proces. Đaci u škole, studenti u amfiteatre, profesori za katedre. Politika na stranu i kada joj dođe vreme, kada se raspišu izbori. Može i kada joj nije vreme, ali onda kada se završi posao u obrazovnim ustanovama, pa čak i u predškolskim, jer bilo je onih koji su slali poruke da treba da štrajkuju vaspitačice i da roditelji ne mogu da ostave svoju decu, da bi oni mogli da ostvaruju obojenu revoluciju. Politizacija je bila maksimalna proteklih 6 meseci. Hoću da verujem da će se konačno upaliti lampica zdravog razuma i da ćemo početi da shvatamo obrazovni sistem ozbiljno. Da li bi me iznenadilo da se ne upali, da li možemo da govorimo o kolapsu univerziteta, da. Cena koju bi platili kao društvo je velika i zato hoću da verujem u ovo.

Kako mislite da će se upisati novi brucoši u trenutku kada fakulteti ne rade?

- Novi brucoši mogu da se upišu samo onda kada se završi proces nadoknade nastave i onda kada se završi ispitni rok koji visoko školske ustanove duguju studentima. Doći će do promene univerzitetskog kalendara, postoje planovi nadoknade koji podrazumevaju raspon od 10 do 24 nedelje. Istovremeno sa tim, potrebno je dati određeno vreme onima za ispitne rokove koi moraju da se komprimuju, a mora da se ostavi dve nedelje do upisa nakon završetka godine. Upis sledi onda kada završimo godine. On ne može da bude u junu jer tada može biti početak nadoknade. Upis nije neizvestan. Ako nema školske godine, šta se dešava sa studentima koji su u prvoj godini ako upišemo ovu prvu godinu? Onda nema finansiranja. Prvu godinu smo već platili.

Najveći deo odgovornosti kada je u pitanju upis nove generacije na univerzitete je prema njegovom mišljenju na univerzitetskim vlastima:

- Oni će imati priliku da završe školsku godinu i da upišu fakultete, a kada, to zavisi od univerzitetskih vlasti. Mi ćemo prihavtiti svaki njihov predlog u pogledu promene kalnedara, ali moraju da ispune svoju dužnost, nastavu, ispite, konsultacije i promene znanja. Ovu generaciju ne možemo da rešimo prava da bi došla druga generacija. Nije izvesno da će visoko školstvo u Srbiji opstati, to počiva na volji svih dekana i rektora u Srbiji. To mora biti prvi zadatak.

Foto: Kurir

Da li je univerzitetskim vlastima tema upis novih generacija u ovom momentu?

- Beogradski univerzitet definisao je kvote, ali one ne znače ništa dok se ova godina ne završi. Ne zavise svi odgovori od mene. Zna ko je pružio zahteve i ko je krenuo sa onlajn nastavom. Ostali fakulteti kada krenu sa time daće odgovore na ta pitanja, ministarstvo je tu da bude servis.

Na pitanje o datumima, istakao je da može da se priča o kraju oktobra i početku novembra za novu školsku godinu koja bi podrazumevala i upis.

- Mislim da su mnogi rezignirani, studenti i to ona tiha većina, kao i nastavnici koji se isto tako ne čuju. Jedino nisu rezignirani oni koji žele da blokade fakulteta koriste kao platformu za svoju političku promociju, a takvih nema malo. Dekani koji se zalažu za nastavu moraju da budu voiše u javnosti. Ja ne mogu da im dajem uputstva šta treba da rade. Ne želim da im pravim nikakav problem, znam da sam u delu javnosti crna ovca i krivac za sve, ali ja ću ovu funkciju obavljati časno i pošteno i u skladu sa zakonom - istakao je.

Na pitanje o podacima o broju samofinanisrajućih studenata koji su pokreneuli tužbe za refundaciju sredstava zbog toga što nisu mogli da studiraju, rekao je:

- Nemam egzaktne podatke, ali ima i toga. Ako se omasovi, a sigurno hoće ako se objavi da nije moguća nadoknada nastave, to je jedna od opasnosti koja čeka fakultete. Ni jedan fakultet u Srbiji neće moći da plati, obaveze će morati da preuzme država. Nadam se da ćemo ipak obnoviti nastavu u ime onoga što je prosvetni poziv i onoga što je odgovornost. Kod onih koji se neodgovorno ponašaju prema pitanju vođenja akademske zajednice može biti crni epilog.

Mišljenja je i da je srpski državni univerzitet u celini izgubio na reputaciji u odnosu na privatne fakultete:

- Na njima se nastava odvijala. Kada se upišete, želite da sušate nastavu, polažete ispite i napredujete iz godine u godinu. Toga ove godine nije bilo. to je ono što otvara perspektivu za to da konkurencija državnom univerzitetu cveta. Imate i transfere u privatne srednje škole i onih koji će razmišljati više o privatnim fakultetima kao opciji, a i odlasku u inostarnstvo.

Ima i onih koji su pozivali samofinansirajuće studente da redovno uplaćuju školarine, a da li je to po zakonu, rekao je:

- To je pre svega nemoralno. Jeste formalnopravno prema ugovorima, ali isto tako imate i obavezu da održavate nastavu. Oni koji su to radili brinuli su o akademskoj koristi svoje ustanove, zbog takvih je pala reputacija državnog univerziteta.

O odgovrnosti rektora Vladana Đokića i o tome kako su protekli sastanci u Vladi Republike Srbije na kojima je prisustvovao, rekao je:

- Njegova odgovornost je nedvosmislena i njegova stvar. Reći ću vam ono što mislim da treba.

