Nakon što su Medicinski fakultet u Nišu i Kragujevcu počeli sa onlajn nastavom, isto su ove nedelje učinili i Fakultet organizacionih nauka, Ekonomski fakultet u Beogradu i Pravni fakultet u Nišu, a istu odluku najavio je i Ekonomski fakultet u Nišu. Uspostavljanje nastave bilo je okidač da tvrdo krilo blokadera najavi radikalizaciju protesta, a najpametnije čega su se setili je - blokiranje onlajn nastave.

Za profesora Vladimira Vuletića je to ogromna glupost koja dokazuje besciljno lutanje onoga što je preostalo od blokaderskog pokreta.

- Osim što nije po zakonu kao i sve ovo što rade, to je još jedna velika glupost. Da imate neki cilj, čak bih i to razumeo. Evo pokazalo se tokom ovih šest meseci do čega je dovela blokada - do toga da su studenti izgubili akademsku godinu. Ništa se nije promenilo u politici. Oni sada pokušavaju da sebe ili druge ubede da postoji smisao, a zapravo sve što sad rade nema nikakvog smisla. Nastavljajući da rade to što im padne na pamet, samo se dodatno ukopavaju. Oni mogu da izgube još dve godine, ništa se neće promeniti, jer ciljeve nisu postavili normalno. Nisu to više ni studenti, već je reč o nekim grupicama. Mogli smo da vidimo kako je na FON i Ekonomskom fakultetu kada je reč o nastavnicima. Svega desetak odsto nastavnika se izjasnilo za blokade. Siguran sam da je među studentima i manje onih koji su za blokade, ali niko im ne dozvoljava da se izjasne i to je problem - ocenio je Vuletić.