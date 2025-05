"Mnogo tu većih problema mi imamo. Pitanje je što nije reagovalo nadležno tužilaštvo, jer to kršenje zakona o obrazovanju? Oni nemaju prava po zakonu da se bave politikom. Nije pokrenulo postupak, zato što je napravljen taj začarani krug nasilja, banditizma, huliganizma i protivpravne zapštite kroz institucije. Srušili su nam sve institucije, skupštinu, Vladu, nisu hteli ni sa kim da razgoaraju. Sve anarho-liberalni pokreti. Čisti banditizam. Oni imaju problem sa predsednikom Republike, jer on mora po svojoj dužnosti da ukaže narodu šta se dešava. Više nema opasnosti od toga da sprovedu sve u delo, ali će i dalje praviti štetu pokušavajući da sačuvaju bazu svog delovanja za buduće pučeve i državne udare. I ništa , ni kamen i kamen im neće ostati ,jer ćemo svu nepravdu da rasturimo. Nećemo stati dok zahtevi od 12. aprila ne budu ispunjeni. Pitam tužioca nadležnog, šta ste preduzeli po pitanju Đokića, a ove iz Novog Sada iz Aepalcionog suda, jer vas imalo sramota?", pitao je on.