Do nedavno su se od njih ograđivali i njihovi iz stranke PSG jer su otvoreno planirali teroristički napad, što je čula cela Srbija, a danas sud te iste osobe pušta na slobodu.

Zašto je dozvoljeno da se preti pravosuđu, ili suflira kakve odluke da donosi? I zašto jedan deo pravosuđa pristaje na to, okrećući leđa pravu i pravdi, Ustavu i zakonima?

Srbija će pobediti sve one koji ne poštuju Ustav i zakone i sve one koji ne dozvoljavaju da pravda bude zadovoljena, pod čime mislimo na sudije koje su donele ovako skandaloznu i sramnu odluku i na sve one koji su vršili na njih pritisak da se ne poštuje Ustav i zakoni - napisala je Mesarović.