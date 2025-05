Slušaj vest

Na Kurir televiziji u emisiji "Usijanje" gosotovao je novi ministar prosvete Dejan Vuk Stanković prvi put nakon pšto je izabran za člana Vlade Republike Srbije. Tokom svog gostovanja, govorio je o kontroverznim postupcima rekotra beogradskog univerziteta Vladana Đokića, otkrivši detalje odnosa sa njim, kao i rezultatima sastanaka sa rektorom.

Na pitanje kakva je odgovornost rektora beogradskog univerziteta Vladan Đokića, kao i o sastancima sa premijerom Đurom Macutom u Vladi Republike Srbije kojima je rektor prisustvovao, rekao je:

- Njegova odgovornost je suštinska, nedvosmislena i njegova stvar. Nije se trudio da je pokaže. Premijer Đuro Macut, akademik Bela Balint i ja, uhvatili smo se najteže misije u okviru sadašnje Vlade, a to je da obnovimo visoko školstvo u Srbiji. Dogovorili smo se da idemo prosvetnom diplomatijom i da napravimo konture plana. Prve dve tačke dao je premijer Macut, a ja sam dodao treću. Predložili smo 120 dana moratorijuma na blokade da bi se izvršio dinamički proces nadoknade nastave, a paralelno s tim je ukinula finansijska ograničenja. Macut je vrlo otvoreno rekao rektoru da on ima izvršno ovlašćenje da pokrene debatu o nastavku nastave na univerzitetu, on je to čuo, rekao mu je da mu nije u interesu da propadne školska godina i kako stvari stoje, nije se baš potrudio da ono što je rekao pretvori u nešto konkretno. Svoju odgovornost nije pominjao.

Istakao je i mišljenje da se rektor nije snašao na svojoj javnoj funkciji:

- Mislim da je na početku drugog mandata rekao da želi da finansijski ojača univerzitet. Ispunjenjem četvrtog zahteva, univerzitet je dobio finansijska sredstva više nego što je ikad imao. Taj novac će biti isplaćen onda kada krene nastava. Svaki redovni, vanredni profesor, docent i saradnik gubi finansijski što ne radi. Ja ću biti najsrećniji čovek kada svom kolegi ministru finansija Siniši Malom budem rekao da rade fakulteti, da krenemo da plaćamo pune plate i časove nadokande. Novca nikad više nije bilo i taj novac će doći.

O trenutnom finansijskom stanju fakulteta, kao i navodima da pojedini fakulteti nemaju da ovog meseca svojim zaposlenima isplate plate, rekao je:

- Nije moja odgovornost, već njihovih dekana, oni upravljaju fakultetima. Novac je na računu, čeka da bude prebačen na račune svakog zaposlenog na univerzitetima u Srbiji onda kada budu krenuli da rade. Uprave fakulteta su te koje su proglasile blokade, čak su to dekani i sami radili, bez verifikacija naučnonastavnih veća.

Na pitanje da li su se političke ambicije o kojima je govorio rektor Đokić verifikovale onda kada je dao saglasnost da se njegovo ime i prezime nađe na studnetskoj listi za vanredne i parlamentarne izbore, Stanković kaže:

- Nije me iznenadilo, to sam očekivao i znam kako vodi celu ovu igru do sada. Ne mogu da govorim u ime premijera i ostalih ministara, posle ovoga što je radio sumnjam da bi sa njim mogao da postignem dogovor koji bi mogao praktično da se sprovede. Mogao bih da razgovaram sa njim, za mene je razgovor uvek prva opcija. Rektor Đokić ne može da bude i rektor i političar, mora da se odluči. U njemu nisam nikad video idealnog sagovornika, ali ga vidim kao nekog sa kim moram da razgovaram. Ne tražim idealne sagovornike, oni dolaze u zavisnosti od situacije, a ima i onih koji su gori od njega u načinu na koji ispoljavaju svoje političke stavove.

O saopštenju rektorskog kolegijuma gde se tvrdi da bi izvođenje nastave predstavljalo povredu prava studenata na slobodno okupljanje, rekao je:

- To je klasična politička manipulacija. Ono ne može da se realizuje u okviru univerziteta. Ukoliko neko smatra da treba politizovati univerzitet, onda on pogrešno shvata autonomiju univerziteta. Autonomija univerziteta znači autonomiju nastave i istraživanja, profesori definišu nastavni sadržaj, procedure za verifikovanje znanja, kako se bira nastavni kadar i kako se realizuju postdiplomske studije.

O incidentu u Novom Sadu, gde je dekan Fakulteta za sport i fizičko obrazovanje Patrik Drid doživeo linč od starne studenata blokadera i opozicionih pripadnika, dao je komentar:

- Patrik Drid je jedan od heroja borbe protiv obojene revolucije u obrazovanju. On je vrlo hrabar čovek. To što mu se desilo je organizovani linč, oni su hteli da ga kazne zato što je hteo da drži nastavu i to je nedopustivo. Pokušali su da ga linčuju da drugim dekanima ne bi palo na pamet da obnove nastavu, zato treba podvući crtu i reći ovo nije dozvoljeno, niko ne sme da doživi sudbinu Patrika Drida. Patrik Drid je jedan od prvih koji je hteo da započne nastavu.

O tome da se priprema Zakon o visokom obrazovanju, dao je odogovor:

- Nema nikakvih unapred pripremljenih nacrta. Sačekajte da počnemo da ga radimo, zašto žurite? Mi smo hteli da napravimo analizu stanja na univerzitetu, kako i na koji način se obavlja finansiranje, a onda je jedan od članova radne grupe pustio to u medije plašeći se da ćemo mi da poništimo autonomiju univerzita. Ovo sad govorim lično kao Dejan Vuk Stanković, mislim da jasno treba definisati šta podrazumeva autonomija, a šta upravljanje. Treba promeniti upravljački deo. Onaj ko je osnivač i finansijer suštinski mora da upravlja institucijom.

