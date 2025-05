Neko mora preuzeti odgovornost za ono što se dešava na KiM, poručio je član Predsedništva Srpske liste

Slušaj vest

Član predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je povodom najnovijih upada kosovske policije u srpske institucije na Kosovu da Kurti nastavlja sa planom etničkog čišćenja severa i celog Kosova od Srba. Dodao je da će uputiti poziv Kforu da stanu u zaštitu srpskog naroda i da neko mora preuzeti odgovornost za ono što se dešava na Kosovu.

- Poslednji upadi koji su se desili u poslednjih nekoliko dana govore u prilog činjenici da Kurti ne preza da prekrši sva pravila, čak i međunarodne konvencije koje garantuju normalan rad ljudima koji su deo Međunarodnog Crvenog krsta, odnosno Crvenog krsta Kosova i Metohije. Oni su punopravni član ove međunarodne organizacije, koja je nadnacionalna i vandržavna i pruža usluge i pomoć svim zajednicama i građanima. Kurti upada u vodovod, u sportsku halu i čini sve da onemogući normalan život Srbima. To radi iz više razloga, a to je etničko čišćenje Srba. Drugi razlog je da bi prikrio svoj neuspeh u formiranju Skupštine i uspostavljanju parlamentarne većine kako bi izvršio pritisak na poslanike Srpske liste, a treći da se polako priprema za održavanje lokalnih izbora, a progon, maltretiranje i ugnjetavanje Srba je jedini način na koji on prikupja glasove svog naroda. I to će nastaviti da radi jer ga međunarodna zajednica u tome ne sprečava - rekao je Simić za RTS.

Dodao je da je objekat Crvenog krsta u koji je upala Kosovska policija od velikog značaja za više stotina volontera koji su u njemu imali obuke iz pružanja prve pomoći, edukovali mlade o vršnjačkom nasilju i prevenciji bolesti.

- To je za Crveni krst KiM vitalni objekat. Crveni krst pomaže normalnom funkcionisanju našeg Kliničko-bolničkog centra i uopšte celog zdravstvenog sistema jer obezbeđuje više od 1.500 jedinica krvi godišnje. Na taj način Kurti je hteo da pošalje poruku da naša deca ne mogu imati normalno detinjstvo, ali ni međunarodne organizacije nisu dovoljno snažne da se suprotstave onome što on radi. Crveni krst je uspešno sarađivao sa predstavnicima Kfora i oni vrlo dobro znaju o kakvom objektu se radi i čemu služi, ali je Kurti hteo da upadne u taj objekat, onemogući njegovo normalno funkcionisanje i iz tog objekta istera srpsku omladinu i Srbe - kazao je Simić.

Foto: Screenshot

Upitan da li se na taj način Srbima brani život na Kosovu, Simić je odgovario potvrdno.

- Poput objekta Crvenog krsta, regionalni vodovod je građen sredstvima Vlade Srbije i Priština u njega nije uložila dinar. To je rađeno da bi Srbi mogli imati normalno vodosnabdevanje jer su Albanci često vodu sa severa upućivali ka albanskim opštinama na jugu. Radnici Vodovoda „Ibar“ su sada ispred prostorija vodovoda dok mi pričamo, to su ljudi koji svima hoće da omoguće vodosnabdevanje. Ta odluka je politički motivisana. Niko sa juga ne može upravljati tim vodovodom, nemaju kadar, niti poverenje. Već sada imamo problem jer je 15 do 20 odsto umanjen dotok vode iz Južne Mitrovice po rečima stručnjaka i tu je na pomolu humanitarna katastrofa jer taj vodovod snabdeva naš KBC, učeničke i studentske domove, bolnice, škole... To što je upao u sportsku halu utiče na decu koji neće moći da treniraju. Juče su predstavnici Kurtija ponudili da više od 20 klubova može da koristi halu dva sata dnevno što je nedovoljno, a samo čistačice mogu da dođu i održavaju objekat. A u hali je nekoliko radnika opštine igralo košarku i tek tako koristilo taj prostor - naglasio je Simić.

Kad je u pitanju odgovor međunarodne zajednice na situaciju na severu Kosova, Simić kaže da se predstavnici Srpske liste svakodnevno sastaju sa Kvintom i predstavnicima međunarodne zajednice.

- Insistiramo na mirnom rešavanju problema. Oni stalno ponavljaju da su protiv Kurtijevih akcija, ali sa druge strane niko ne preduzima bilo kakvu akciju da bi sprečili dalje ugrožavanje Srba. Posle svakog njihovog saopštenja, umesto da takve akcije prestanu, stvari postaju sve gore. Ponudićemo predstavnicima Kvinte da dođu na sever Kosova, mogu da biraju dan i odavde pošalju poruku da su protiv Kurtijevih akcija. Ukoliko ne dođu ili ne žele da dođu i to će biti jasna poruka Srbima. Neko ko raspolaže golom silom može da učini sve, da vam otme i halu i vodovod, ali ne obraz i čast. Ovaj narod dostojanstveno opstaje u nemogućim uslovima. Međunarodna zajednica neka se zapita zašto nas je slagala devedesetih godina kada su rekli da će normalan život biti moguć, ali to nije tako. Uputićemo poziv Kforu da stanu u zaštitu srpskog naroda i ne mogu više da se kriju iza svog mandata, jer se naši građani s pravom pitaju kako je moguće da oni nemo posmatraju da neko upada u srpske institucije i proteruje srpsku decu. Neko mora preuzeti odgovornost za ono što se dešava na KiM. Oni imaju mandat da se staraju o bezbednosti svih građana, pa se nadamo da se to odnosi i na Srbe - istakao je Simić.

Upitan o ishodu današnje 19. sednice za pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova, Simić ističe da je to već razrađena matrica po kojoj Kurti hoće da skrene pažnju sa severa Kosova.

- Plašimo se šta je to sledeće što može da učni. Predlog Kurtija neće dobiti našu podršku. Kandidat kojeg predlaže bila je na mestu ministra pravde, a tokom njenog mandata uhapšeno je desetine Srba i oni nisu dobili pravdu. Oni ne mogu dobiti našu podršku jer su učinili sve da Srbi nestanu sa ovih prostora - zaključio je Simić.