On je naglasio da je za njega potpuni poraz, kao pravnika i advokata, da je to nasilje nad državom i građanima te da su uspeli da izvrše pritisak na pravosuđe koje kao da je jedva dočekalo da ima alibi.

- Ta odluka nije proizvedena iz sudskih procesa, suštinski je plod političkog nelegalnog pritiska, blokadama suda i institucije. To zaključujemo svi, cela država je zaključila to prostom logikom. Za mene nema sumnje da su govorili o krivičnom delu. Ovaj je bio ogoljeno nasilnički. Blokaderi nastavljaju da blokiraju sud. Naša četiri prijatelja, koji jesu optuženi za krivično delo, držite četiri meseca u pritvoru. Imate dvostruke aršine. Ovde je pitanje politike- kazao je lider SNS.

- Da li su oni bezopasni ili opasni, to je na sudu da proceni. Oni su politički ekstremisti i imaju kontinuitet takvog delovanja. Oni su za nasilno rušenje poretka u državi i za otcepljenje Vojvodine od Srbije. Pogledajte njihove aktivnosti i društvene stranice. To vam kažem ja koji živim tamo 51 godinu i kojima se politički suprotstavljam. Spremni su da pripremaju ovakve akcije, šest puta su pomenuli građanski rat. Presedan je da su pravosuidni organi poklekli pred bandom na ulici. Nastaviće da terorišu te momke, namerno će ih držati kao primer. A ti momci su branili naše stranačke prostorije. Da li su preterali u odbrani, jesu. Ali ta činjenica da je ta devojka govorila 1. februara sa slomljenom vilicom na mitingu. A povreda je bila 27. januara na 28. Sve su proveravali i zato ovu četvoricu, Nikolu, Stefana, Danila i Nemanju drže 4 meseca i to im je politička poruka - istakao je Vučević.