Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, rektor univerziteta ne sme učestvovati u političkom životu dok obavlja svoju funkciju

Profesor na Pravnom fakultetu Vladan Petrov izjavio je juče ekskluzivno za Redakciju da je "rektor Vladan Đokić prihvatio poziv studenata da se nađe na njihovoj listi na vanrednim parlamentarnim izborima, ukoliko do njih uopšte i dođe." Da li je prihvatanje političkog angažmana suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, koji zabranjuje političko delovanje univerzitetskim funkcionerima?

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, rektor univerziteta ne sme učestvovati u političkom životu dok obavlja svoju funkciju. Ova odredba nije formalnost, ona postoji kako bi se obezbedila nezavisnost i nepristrasnost akademskih institucija. Univerzitet mora ostati van dnevne politike, a rektorska funkcija mora biti izuzeta od partijskih i izbornih kalkulacija, ocenjuju analitičari. Akademska zajednica mora ostati dosledna u odbrani svojih vrednosti. Politika ima svoje arene, a univerzitet svoje. Mešanje ta dva sveta ne doprinosi ni demokratiji, ni obrazovanju, već urušava i jedno i drugo.

O ovoj temi su u emisiji "Redakcija" govorile su prof. dr Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i prof dr Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS.

Mihajlovićeva je na samom poočetku objasnila da li se očekuje od rektora Vladana Đokića da podnese neopozivu ostavku.

- Rektor je davno trebao da podnese ostavku. Dakle, rektor nije odavno već rektor Beogradskog univerziteta. Onog trenutka kada je postao saučesnik svih blokada koje su počele da se dešavaju na našem univerzitetu, odnosno svim univerzitetima u Srbiji, on više praktično, nije rektor. Dakle, davno je trebao da podnese ostavku. On je definitivno odgovoran, on je rektor Beogradskog univerziteta, tamo u lepu zakonu piše šta su sve njegove obaveze, odgovornosti i prava - kaže Mihajlovićeva i dodaje:

- Ja sam sigurna da niko od nas nije specijalno iznenađen time što je rektor potpisao da bude narodni poslanik, njemu su razne stvari obećavane, da bi hvalio studente u blokadi, da bi bio sa njima itd.. Pitanje treba da se postavi tužilaštvu. Zašto tužilaštvo ne reaguje na to da rektor Đokić, krši direktno zakon o visokom obrazovanju i kreće u političku kampanju? Sve vreme on vodi kampanju na jedan indirektan način, a sada je vodi jako direktno.

Predsednica Skupštine, Ane Brnabić, istakla je da se ovim krši zakon o visokom obrazovanju, ali je takođe, juče se oglasio rektor Đokić tim povodom, on je rekao da ako bi se desilo da se nađe na listi to bi on shvatio kao čast od strane studenta. I dodao je da podseća da Ustav Republike Srbije u članu 52 svim građanima garantuje pravo da biraju i da budu birani. Tomićeva objašnjava da li se ovde ipak nešto kosi i da li ovde imamo i kršenje zakona o visokom obrazovanju.

- Trenutak kada je na odboru za prosvetu i nauku rektor Đokić došao i rekao 21. januara da postoji plan kako da se odradi školska godina zato što se već tada kasnilo i trenutak kada je on rekao da će on sa studentima videti da nekako uspostavi dijalog, od tog trenutka praktično ide njegov politički angažman jer posle toga on odlazi kod predsednika Evropske komisije na razgovor kao ambasador koji je ovde u Srbiji i od tada kreću kompletne radnje koje su u suprotnosti sa zakonima članom 43 stav 10, ali i ustava član 5, znači bavljanje politikom na direktan način - kaže Tomićeva i dodaje:

- Možda do tada nekome nešto nije bilo jasno, možda su ti zahtevi bili kao ona četiri zahteva, pa je čak i učestvovano u pregovorima kad su u pitanju povećanje plata i kad je u pitanju čak i smanjenje školarina. Mi smo videli da preko 200.000 studenata uopšte ne učestvuje u protestima. Znači, oni čekaju da vide šta će fakultet, šta će univerzitet i šta će država da uradi.

Mi smo u tom trenutku zaista pomogli, kao i Srpska napredna stranka i kao poslanici, i gospodin Vučić je zaista to podržao, bez obzira što je isti taj rektor rekao da on nije nadležan uopšte da razgovara sa njim, što je naravno nonsens i suprotno upravo svim članovima zakona. Predsednik države, i kad nemate vladu, je jedini koji treba da uspostavi jedinstvo i da razgovara sa svim relevantnim subjektima u državi. Vučić je pokazao da je uvek spreman za dijalog bez obzira na koji način se upravo ta akademska javnost ophodi prema njemu. Profesor Petrov je rekao da ima nekih 25 zakona koja su prekršena od strane rektora i sada vidimo da u stvari dolazi do problema.

