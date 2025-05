- Očekujem poruke koje treba da se tiču kada i pod kojim uslovima može da se deblokira dijalog koji je u potpunoj blokadi. Priština sprovodi politiku dalje represije i to ne daje prostora za nastavak dijaloga, te ćemo videti šta će nam poručiti Kalas i po pitanju toga šta će izaslanik EU za dijalog Peter Sorensen da radi po tom pitanju. Što se nas tiče, mi jesmo za dijalog ali moraju dve stvari da se poštuju - da se počne sa primernom ranije preuzetih obaveza a to je pre svega ZSO, te da se izvrši pritisak na prištinsku stranu koja isključuje i Srbiju i srpski narod i dijalog. To je posebno važno jer ona nastupa sa porukama da se tu radi o normalizaciji odnosa dve države, odnosno sa stavom koji nije usaglašen sa mandatom koji ima EU, da deluje statusno neutralno, već nastupa sa pozicije Kosova kao države, te se na to mora ukazati - smatra Milivojević.