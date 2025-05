„Ja nisam ekspert po tom pitanju, ali mislim da je strašno važno da ispunimo one stvari koje smo obećali, a tiču se tri medijska zakona. Tiču se REM-a, izbornih uslova i izbornih zakona. To smo obećali i to moramo da izvršimo, a to bolje da pitate Anu Brnabić, ona je ekspert po tom pitanju, ili Starovića“, izjavio je Vučić.