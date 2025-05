- To je legitimna misao, da se uzvrati na isti način, jer ako je postalo legitimno da se blokiraju sudovi, onda to možemo i mi. Sećam se kad je bila pokazna vežba, meni se to dopadalo. Blokade N1 i Nove S na dva sata – to mi se dopadalo, ali nije to trebalo raditi. Ne možemo mi raditi iste stvari kao oni, a ključno je prosuđivanje da li je njihova radnja dobra ili loša. Lepa je pokazna vežba, pokazati ovima da i mi možemo isto uraditi, ali je u suštini to bilo pogrešno jer je pitanje gde je kraj. Tako da je i ovo mnogo opasno uraditi. Ovo traje mesecima, sa prekidima. Legitimno je to izneti kao ideju, i više je to poruka "Ono što možete vi, možemo i mi", ali nećemo jer je to loše - kaže Bakarec i dodaje: