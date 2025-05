- To je blokada sa ciljem da onemogući najvećoj termoelektrani da pravi struju. Za mene je to vid terorizma. Blokada auto-puta da strani državljani ne mogu da prolaze kroz Srbiju, da domaći putnici ne mogu da putuju, je terorizam. Blokada TENT-a je terorizam. Ako to tužilaštvo ne vidi, onda smo mi kao društvo u ozbiljnom problemu. A pričaju nam o boljem društvu. Kakvu svetlu budućnost Srbije, tako što ćete je ostaviti bez struje? Ja stvarno ne mogu da poverujem u to da se vi borite za bolju Srbiju - naglasio je on.