"Drago mi je što sam mogao da podelim lepe vesti oko daljeg povećanja penzija, kao što je to najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas su penzije u Srbiji veće nego ikada, ali nismo zadovoljni, želimo da do kraja 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra", naveo je Mali u objavi na Instagramu.

On je u Kosjeriću dočekan gromoglasnim aplauzom. Svi su hteli da ga pozdrave, a sa bakama je čak i zaigrao.

"Kada je reč o Kosjeriću, dosta ulažemo u ovu opštinu, pre svega u smislu boljeg infrastrukturnog povezivanja sa ostatkom naše zemlje. U tom smislu očekujemo da 28. juna bude otvoren i auto-put Preljina - Požega. Takodje je važna rekonstrukcija magistralnog puta od Kosjerića do Požege, i od Kosjerića do Valjeva. Sve to će mnogo značiti za gradjane ove opštine, kako u smislu kvaliteta života, tako i u smislu dolaska novih investitora.