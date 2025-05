"Dragi prijatelji posle mnogo meseci evo me ovde u Beogradu na vodi na dvadeset i nekom spratu, Kuli Beograd i ponosan na sve što smo zajedno uradili. Pokazali smo kako za malo vremena, za nekoliko godina možemo da promenimo ne lice grada, već lice zemlje. Ovde niče četvrti most u čijoj izgradnji u Beogradu samo učestvujemo. Biće prelepi most, a ovaj most, ovu konstrukciju premestićemo samo nekoliko kilometara severnije ili levo od mene. Beograd na vodi je mesto najružnije u Beogradu do pre nekoliko godina, danas je mesto velelpnih bulevara, čudesnih zgrada. Hiljade i hiljade ljudi svakoga dana ovde šetaju, borave, raduju se životu", poručio je Vučić u videu objavljenom na Instagramu i dodao: