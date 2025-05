Predsednik SNS je podsetio da su pet i po meseci forsirali priču o prelaznoj vladi, a kada se to nije desilo onda su, kako je rekao, u nekoliko dana smislili da treba da traže vanredne parlamentarne izbore.

"Pitanje svih pitanja je što nisu tražili vanredne parlamentarne izbore u novembru ili decembru? Logično bi bilo da su tada tražili. Njih ne interesuju izbori, to je most do dalje revolucije. Nikad ne bi priznali rezultate, njima izbori trebaju da kažu 'e, sad smo pokradeni narode'", naveo je Vučević.