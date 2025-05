- Pre svega kada je reč o miru u regionu razgovarali smo o situaciji u BiH i veoma teškom položaju Republike Srpske i njenog rukovodstva. Naravno, razgovarali smo i o KiM, i veoma teškom položaju Srba. Kurti u želji da zamaskira to što ne može konstituiše skupštinu zatvara srpske institucije - kaže Petković.

- Morao bih da se uverim šta je to konkretno što EU čini da prisili Aljbina Kurtija da ispuni svoje obaveze. Ako Kurti to radi iz dana u dan on znači da ima nečiju podršku. Prioritet je deeskalacija, jer bez toga ne može da bude nastavljen dijalog - rekao je Petković.