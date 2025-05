" Taj srpski svet je ipak pred krahom , rekla bih. Mislim da je pred krahom Srbija i ovo što se dešava u Srbiji može biti vrlo važan preokret za ceo region s obzirom da ti protesti imaju vrlo, da kažem, veliki odjek u celom regionu pogotovo kod mlade populacije, ali i starije i to se doživljava kao nekakav mehanizam u društvima gde je država kidnapovana, odnosno sve institucije", rekla je Biserko za hrvatske medije.

"Promene se neće desiti preko noći, ali u svakom slučaju nema povratka na staro. To je jedan proces koji je sad počeo ovim protestima i sigurno će trebati desetak godina da to društvo se nekako izmakne iz tog modela koji je 40 godina, kako da kažem, nuđen i koji je dominirao 40 godina. Svi ti narativi o ugroženosti Srba, rušenje Jugoslavije, ratni zločini, genocid, sve ono što se dešavalo to nekako nije ni bila tema u Srbiji", rekla je Biserko.