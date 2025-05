Ipak, "Radar" je u tekstu "Vučiću avion od 42 miliona evra, Er Srbija kupila tri za 36 miliona" prevazišao sam sebe i to ne samo u lažnim tvrdnjama, nego i u vređanju inteligencije čak i svoje publike. Avion naravno nije Vučućev nego državni, Vučić nije pazario avion za sebe, nego je letilica kupljena za potrebe države Srbije i njenih zvaničnika.

A činjenice su notorne - Srbija ima Avio službu Vlade Srbije kоја је "оsnоvаnа rаdi оbаvlјаnjа pоslоvа kоје sе оdnоsе nа pružаnjе uslugа prеvоzа vаzduhоplоvimа zа službеnе pоtrеbе Nаrоdnе skupštinе, prеdsеdnikа Rеpublikе i Vlаdе Rеpublikе Srbiје". Avion, dakle, nije Vučićev, kako implicira tekst "Radara", već je u državnom vlasništvu i služiće svim državnim funkcionerima koji na to imaju pravo, i sadašnjim i budućim, baš kao što su avioni u floti Avio službe Vlade Srbije služili i svim bivšim vlastima.

Reputacija države Srbije i na ovom polju svakako nije bila dobra. Bilo je krajnje vreme da se to promeni, ali Šolakovim medijima ni to ne valja. Oni bi priču o zlom Vučiću sasvim sigurno napravili i da ovaj avion nije kupljen. U tom slučaju Vučić bi bio kriv što državni zvaničnici lete u nebezbednim letilicama. Tako vam to ide sa opsednutim glavama, u svemu im se priviđa ono što su fiksirali, pa od svega prave uobrazilje i ne obaziru se na realnost i činjenice.