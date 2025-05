- Izbore kao način da se izađe iz krize vlast je nudila od decembra pa sve do formiranja nove Vlade Srbije. Taj poziv je bio na stolu i imao je smisla, jer je talas blokaderskog pokreta zaista bio veliki. Međutim, iz tog dela očigledno nisu bili zainteresovani za izbore. Neko je tada procenio da postoje drugačiji načini izlaska iz krize, a to je da dođe do promene vlasti mimo legalnih institucionalnih okvira. To se nije dogodilo, nije uspeo ni generalni štrajk, nije uspela priča o Petom oktobru i sad se traže izbori kada je talas blokada splasnuo. Ne znam kakvi su motivi, ali trenutak je takav i potpisnici ove peticije su očigledno deo ove aktuelne političke priče koju kreiraju studenti u blokadi - objašnjava Vuletić i dodaje: