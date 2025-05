Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali ovoga jutra komentariše aktuelnu političku i ekonomsku situaciju.

- Vanredno povećanje minimalne zarade biće ove godine. Prioritet su nam povećanje plata, penzija i minimalne zarade - rekao je Mali.

Kako je Mali podsetio, 1. januara povećana je minimalna zarada za 13,7 odsto.

- To je treća godina za redom da smo minimalnu zaradu povećavali u dvocifrenom iznosu - naveo je Mali za TV Pink.

Razgovarao sam sa predsednikom, njegova inicijativa je da pokušamo da neđemo način da vanredno povećamo minimalnu zaradu na 500 evra.

- On će vrlo brzo pred građane izaći sa nekom idejom, kako da povećamo to na 500 evra, pa na 550 u nekom narednom koraku. Potpuno smo posvećeni onome što je važno za građane, to je Vučićeva inicijativa. Nadam se dobrim vestima. Povećanje minimalne zarade povećavate i prosečnu platu u Srbiji.

- Mi ćemo u decembru ove godine imati prosečnu zaradu preko 1.000 evra. To je potvrda da nam je podizanje životnog standarda prioritet - dodao je Mali.

Prema njegovim rečima, Srbija je jedna od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi, kao i rekorder u privlačenju stranih investicija.

O sastanku Vučića i Orbana

- To su bili sastanci koji su trajali duže od sedam sati. Nikada bolje odnose sa mađarskim prijateljima nismo imali. Orban se pokazao kao veliki prijatelj Srbije. Vojska, bezbednost, migracija, ekonomija, politika, kad god je neki problem, kritike Srbije, Mađarska je tu da nas podrži, da kaže lepu vest. Svi koji drugačije misle su na udaru velikih. Pogledajte politiku Aleksandra Vučića. Bio u Moskvi, video se sa Putinom. Bio je i sa predsednikom Kine, juče sa Orbanom... Brinuti se o grđaanima, radeći ono što je za njih važno. Ono što rade blokaderi foteljaši idu na to da blokiraju ulice, da ruše, gaze našu trobojku, imate Vučića koji vodi odgovornu politiku uprkos svim globalnim izazovima. On tako svoje vreme iskoristi.

Foto: Printscreen/Pink

- Navodno su kao mene hteli da blokiraju, mene su hteli, nisu me ni videli nisam ni ja njih video. To je ta razlika. Sa ove strane, bavim se rekonstrukcijom škole u Kosjeriću, otvaranjem dela auto-puta Preljina-Požega koje očekujemo za Vidovdan, imate Vučića koji razgovara sa svetskim liderima, posvetio se temi kako da nađemo prostora da povećamo minimalnu zaradu. To pokazuje brigu prema građanima. Da se ne osvrćem na blokadere koji sve to što mi radimo, sve ono što smo do sada ostvarili, imali bi veće povećanje minimalne zarade da nije bilo blokada. kada vidite slike naselja, blokada, ono što sprovode, da ruše institucije, da spaljuju našu zastavu, neće ljudi da dođu da investiraju u našu zemlju.

Ističe da je rektor Vladan Đokić kandidat Nataše Kandić.

- Kada ga pitate oko Kosova i Metohije i Republike Srpske nemate odgovor, ali imate to da su gazili srpske zastave i to da je on kandidat Nataše Kandić - kazao je on.

Ističe da nije bilo lako izdržati pokušaj obojene revolucije.

- Lažni su bili zahtevi, lažna je bila briga o drugima, lažni je bio pijetet prema žrtvama, što je Vučić i znao od samog početka. Još jednom napominjem, Si Đinping, Putin, Orban, Kaja Kalas, Košta i vrh EU... Sa svima razgovaramo o ekonomiji, kako da unapredimo odnose i kvalitet građana života Srbije. Postali smo članica Sepe, to je jedinstveno područje za plaćanje u evrima. Procenjena godišnja ušteda za Srbiju je 300 miliona evra. To je još jedan korak napred u evropskim integracijama, potvrda ispravnosti naše ekonomske politike, potvrda brige prema građanima Srbije - kazao je on.

Kad je u pitanju povećanje penzija, kaže da moraju da sačekaju jun po švajcarskoj formuli.

- Razgovaraćemo o tome. Poslednje povećanje penzija smo imali pre šest meseci - rekao je Mali.

Cilj je da u decembru 2027. godine prosečna plata bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra i prosečni minimalac 650 evra, navodi.

Ističe da je mnogo ponosan na stambene kredite za mlade, a podsetio je i na zakon o alimentacionom fondu koji se očekuje.

- Preko 5.000 mladih se prijavilo za ove kredite i potpisano je već 800 ugovora. Mi smo kroz garanciju države dali mladima mogućnost da uz 1 odsto učešća kupe svoju prvu nekretninu. Pokazalo se da ispunjavamo obećanja koje dajemo. Velika zahvalnost našem predsedniku, to je njegova ideja bila - kazao je Mali.

Kaže da je Zakon o alimentacionom fondu usvojen na Vladi i negde polovinom juna će biti u parlamentu.

- Mislimo i na one roditelje koji ostaju bez alimentacije. To je velika podrška majkama ili očevima, a pokazujemo koliko su nam važni svakodnevni problemi građana - kazao je Mali.

Kaže da trgovinski rat bukti, a imamo i konflikt Indije i Pakistana, sukob u Ukrajini koji još traje...