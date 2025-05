- Kako je vreme prolazilo, manji deo studenata koji su se nazivali blokaderi nisu imali spremnost za održavanje energije i širenje slike u javnom mnjenju kako je u pitanju veliki broj studenata. Greška je što su studenti deljeni jer se u prvi plan stavljaju studenti blokaderi a to je manjina studenata u odnosu na veliki broj koji nije aktivan i sedi kući . kaže Petričković.

On dodaje da je plan da se održava energija i da se aktivnosti nastave u vidu slanja poruke javnom mnjenu da podrške ima.

- To što su oni iza sebe u nekom trenutku imali neki broj ljudi ne znači da bi oni za njih glasali na izborima. To je kao kada ljudi vole nekoga kao pevača ili pevačicu, ali im ne bi dali svoj glas. Jako je dugačak put od popularnosti i simpatisanja do glasa na izborima. Potrebno je da kandidujete politiku - kaže ministarka.