Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o novim merama države i svim drugim aktuelnim temama.

- Nacionalni stadion je važna stvar za jednu zemlju i neke druge zemlje koje su zaostajale za nama izgradile su sportsku infrastrukturu. Mi smo imali prazan hod godinama kada se ništa nije radilo i gradilo. Uglavnom su nosioci poltiičkih funkcija postjaali bogatiji. Sada je drugacije. Kasnimo nekih četiri meseca i moramo da skraćujemo vreme tokom leta. Video sam mnogo radnika danas tamo, mnogo kompanija, mašina. Možete da prepoznajete tribine. To će biti velelepno mesto. EXPO nije samo stadion, nisu to paviljoni, zgrade... EXPO su i bolnice, i KC u Pazaru, Užicu, od Smederevske Palanke do Loznice, Kladova i Negotina gde ćemo morati brojne promene da uradimo u domovima zdravlja. To su i novi putevi, nove pruge. 28. juna bi trebalo da otvorimo auto-put do Požege. Šta god da uradite nikada nije dovoljno i dobro već je podrazumevajuće. Kažu to je za naše pare, pa imali smo naše pare i pre 20 godina koje su završavale u njihovim džepovima, a na na putevima, bolnicama...

- Uskoro krećemo i u Nišu i u Beogradu sa izgradnjom novih porodilišta, da majke požele ponovo da dođu, a ne da imaju užasna iskustva. Nismo zatekli nešto dobro, pa smo sad pokvarili, nego nismo zatekli ništa. KC Niš smo podigli ni iz čega. Danas kad dođete na aerodrom čeka vas taksi ili GSP, uskoro ćete moći vozom da dođete do centra grada. Batajnica sa Busijama i Ugrinovcima ima više od 35 hiljada ljudi. Moramo da radimo. Video sam ljude koji su orni i željni da rade. Video sam naše radnike, naše poslovođe. Video sam ljude iz Indije, Tadžikistana, nemamo dovoljno radnika koji mogu na svim projektima da rade. U prvoj polovini jula otvaramo prugu do Subotice. Uništili su nas ovi koji su razarali Srbiju u prethodnih šest meseci, desetine miliona evra smo izgubili samo na tome što nismo otvarali završenu prugu. Niko nije smeo da daje dozvole zbog straha, sve se to menja. Sad ćemo kao feniks iz pepela da se podignemo.

O minimalcu i zaradama

- Razgovarali smo o minimalcu. Nemci tokom Drugog svetskog rata nam nisu razorili obrazovanje i sistem kao ovi u proteklih sest meseci. Iz toga ćemo uspeti da se iščupamo. Profesorka iz Niša poslala je sina u Milano na studije, ona predaje na niškom univerzitetu ali je sina poslala na Bokoni. Problem je u tome što se pobunila zbog činjenice da druga deca mogu za manje para da studiraju Bakoni. To je takvo licemerje, tako loše, neverovatno. Sad su nam oni svojim neradom, javašlukom otvorili vrata da stvari menjamo.

- Danas je kod nas minimalna cena zarade 457 evra, najniža plata koju neko može da primi. To je više nego tri puta više nego što je bilo pre 11 godina. Tada smo imali preko 500.000 ljudi na minimalcu a danas imamo svega 95.000 ljudi na minimalcu. Naša ideja je, pokušaćemo, da u dva koraka do 1. januara podignemo sa 457 za 20,1 odsto minimalnu zaradu na 550 evra. Da od 1. oktobra podignemo na 500 evra, a da od 1. januara bude 550 evra. Zbog svega što su nam blokaderi učinili, povećanje plata će biti manje nego što smo očekivali. Da li će biti 3, 4, 6, 7 odsto, ostaje da se vidi. Penzije, daću sve od sebe, da ne rastu manje od osam odsto. Daću sve od sebe, da pritisnem sve ljude, da podstaknemo građevinski sektor, da se vidi rast da bi omogućili značajan rast penzija. Penzije nam kaskaju za platama. Ako bi ovo ostvarili na 550 evra od 1. januara, prosečna plata do decembra 2026. biće 1.174 evra. Želimo da penzije rastu sličnim tempom kao i plate. To će biti uvećanje najmanje dvostruko veće od stope inflacije. Moraće da bude značajno povećanje realnog životnog standarda. Mi se za ovo borimo, živimo, gledamo kako da nešto napravimo, sačuvamo zemlju, kako da ljudi osete pomake. U svemu tome, važno je pokretanje svih projekata. Do sredine jula otvaramo prugu Beograd-Subotica, verujem da će do kraja godine biti Beograd-Budimpešta.

- U Nišu sam saopštio suštu istinu i ne pada mi na pamet da odgovaram na besmislice. Ne postoji formalno-pravno nikakav zahtev, potpis, ni to nisu u stanju da naprave. Što se tiče priče o nadležnosti, velika tragedija nas je pogodila 1. novembra, takve stvari se dešavaju i u većim zemljama od naše, toga su svesni oni koji su izgubili najmilije. Od 3. novembra je krenulo gaženje žrtava i uništavanje Srbije. Tada je krenuo prvi nasilni upad u Novom Sadu, to se odvijalo sve dok nisu odlučili da nam u potpunosti unište zemlju i to spoljne sile. Već 11. decembra sam rekao, šta god odgovorio reći će da zahtevi nisu ispunjeni i da ćemo doći do moje smene i smene vlasti i na kraju smo došli do toga. Svi njihovi zahtevi su kad ćemo da bijemo decu u Pionirskom parku. Strašno im je kako izgleda Pionirski park, a nije strašno što fakulteti izgledaju kao svinjac.

- Nije strašno što su zauzeli SKC na kriminalan način i gazili srpsku zastava? Smeta im jedno jedino mesto (Pionirski park) jer su deca tamo "zlikovci" samo zato što bi hteli da uče. To je jedan užasan greh? - kazao je Vučić.

- Pozivam ljude da 15. septembra prisustvuju najvećoj vojnoj paradi u istoriji Srbije.

Kaže da je manja opasnost obojene revolucije kad vidimo da se iza nje kriju Jovo Bakić, Nataša Kandić, Božo Prelević...

- Bilo je opasno dok nismo videli kako izgledaju tu plenumi - kazao je on.

- Oni kažu da su na toj strani i da čekaju nekog okupacionog gaulajtera. To je njihova suštinska poruka. Moja poruka je da poštujem Evropu. Ne znam šta rade, čini mi se da imam bolje odnose sa njima nego vi i da me više poštuju nego vas i da mi ukazuju čast veću nego bilo kom lideru. Znam limite, teškoće sa kojima se suočavamo, a tiču se nezavisnog Kosova koje ne želim da priznam, u rušenju prijateljstva sa Kinom i Rusijom. Važno je da Srbija i Srbi sačuvaju kao narod slobodu, slobodarski duh, a ne da im neko spolja donosi odluke. Kada govorite o Kosovu, u vaše vreme ste dozvolili da proglasi nezavisnost, da nam ubijaju ljude, ćutali ste, niste ništa smeli da uradite, zar vas nije sramota - kazao je Vučić.

Podsetimo, predsednik je ranije danas obišao mesto gde se gradi nacionalni stadion.

"Radovi napreduju neverovatnom brzinom i mnogo sam srećan. I dalje kasnimo, ali mora da bude gotovo sve, jer ovde je predviđeno veliko otvaranje. To će biti najlepši stadion ili jedan od najlepših u celoj Evropi, na ponos Srbiji", istakao je Vučić u video izjavi na Instragramu.

"Kasnili smo mnogo, sada ubrzavamo. Pokušali su da zaustave i unište Srbiju, ali, siguran sam, ujedinjeni, uspećemo da je podignemo brže i snažnije nego ikada ranije", napisao je Vučić na Instagramu.