- Ono što smo videli prethodnih dana u Novom Sadu, što gledamo već šest meseci unazad je pokušaj političkog nasilja nad državom i njenim institucijama, a odluka o puštanju troje optuženih je posledica tog pritiska. Ovde je reč o ozbiljnom krivičnom delu - pokušaju nasilnog rušenja ustavnog poretka. To nije banalna stvar i nema prostora za bilo kakvo političko kalkulisanje ili relativizaciju. Oni nisu nikakvi politički zatvorenici, kako to žele da nametnu u zemlji i predstave međunarodnoj zajednici. Oni koji blokiraju sud su se ograđivali od njihovih dela, a sada traže njihovo oslobađanje. Da li je to vladavina prava o kojoj govore? Ovde je reč o ljudima koji su planirali državni udar i to je jedno od najozbiljnijih krivičnih dela. Kad neko diže ruku na ustavni poredak, na državu, mora da zna da će država odgovoriti. I u tome nema mesta politizaciji, državni organi moraju da rade u skladu sa zakonom.