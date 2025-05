Iz tog zapisnika proizilazi da njihov osnovni cilj nije obrazovanje, već promena vlasti, a za to bez ustručavanja koriste sva raspoloživa sredstva - i to ne samo da koriste sve resurse univerziteta i pojedinačnih fakulteta, već priznaju da ih ono što treba da bude njihova primarna delatnost a to su obrazovanje i nauka, odvlači od njihove stvarne misije - promene vlasti?!