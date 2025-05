"Veoma sam zadovoljan postignutim efektom u vezi sa mojom izjavom da bi država trebalo da digne ruke od naših univerziteta i da napravi potpuno novi nacionalni univerzitet. To je pogodilo profesore samoupravljače koji su mislili da bi do kraja sveta i veka mogli da sisaju krv državi, da ih ona finansira, a oni da blokiraju fakultete kada im padne na pamet, pa još i političku stranku na njima da prave. Presrećan sam što me vređaju, jer je to najbolji pokazatelj koliko sam pogodio u srž i da njih samo pare i politička pozicija zanimaju, a ne da predaju studentima ili da se bave naučnim radom.", poručio je Đukanović.