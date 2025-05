"Vaš pritisak pada od 15. marta. Od tad ste imali jednu uspešnu akciju – RTS. U smeni od 16 do 18 časova je bilo samo oko 150 studenata. Koliko nas je danas bilo na ćutanju?", kritikuje Prošireni rektorski kolegijum studente blokadere zbog neuspeha blokada. Ovo stoji u zapisniku sa sastanka, održanog 19. maja u koji smo imali uvid.

Svi znaju da najveći broj studenata ne učestvuje u blokadama, međutim, to im i dalje ne predstavlja problem da terorišu sve ostale studente i celu državu i njene građane.

Protivzakonita politizacija univerziteta, ponašaju se kao stranka

Iz tog zapisnika proizilazi da njihov osnovni cilj nije obrazovanje, već promena vlasti, a za to bez ustručavanja koriste sva raspoloživa sredstva - i to ne samo da koriste sve resurse univerziteta i pojedinačnih fakulteta, već priznaju da ih ono što treba da bude njihova primarna delatnost a to su obrazovanje i nauka, odvlači od njihove stvarne misije - promene vlasti?!