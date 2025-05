Srbiji je, baš na godišnjicu zaključivanja Dejtonskog sporazuma, dostavljen takozvani nonpejper koji, prema onome što je poznato, u centar stavlja Republiku Srpsku.

Parlamentarna skupština NATO članica, održana je u Dejtonu, u američkoj državi Ohajo. Sastanak je bio prilika da se analilziraju dometi Dejtonskog sporazuma koji je zaključen pre 30 godina, i koji je doneo mir Bosni i Hercegovini.

Ovim povodom, gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji bili su Daniel Šunter, iz Balkanske bezbednosne mreže, Nenad Vuković, iz Društva lobista Srbije, Marko Lakić, novinar Politike i prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Šunter je pričao o tome koliko je poznat sadržaj nonpejpera:

- Nonpejper uopšte ne iznenađuje, on pokazuje koliki je nivo usklađenosti između vodećih članica EU i SAD u kontekstu Zapadnog Balkana. Bez obzira koliko se razlikuju po drugim pitanjima, Zapadni Balkan se ipak pokazuje kao mesto visoke sinhronizacije i to nije čudno jer Amerika sebe vidi kao glavnog arhitektu mira na ovim prostorima još od 90-tih. Ovo što su uradili Francuska i Nemačka pokazuje da imaju jedinstven stav. Dakle, sve one politike koje se doživljavaju kao problem, a ne kao rešenje, će biti tretirane kao nešto što ide u pravcu izolacije i to je poruka EU i SAD.

Vuković se nadovezao na temu, pa dalje obrazložio:

- Složio bih se sa svime što je kolega rekao, a onda bih ga usitnio po onoj alhemijskoj formuli razredi, pa zgusni, pa bi ispalo da se ne slažem ni sa čim. Ono što je činjenica, EU pošto nije u situaciji da to uradi jedinstveno, ona preko dve najjače članice nastoji da preuzme dominantnu ulogu u rešavanju situacije u Bosni i Hercegovini i to rešava diktatom. Postoji niz članica EU koje se sa time ne bi složile. Vidim prostor za dijalog, a srpskoj strani je potrebno razumevanje i razgovor, a ne diktat. Problem je što su ove strane koje žele da se bave ovom situacijom putem diktata su više involvirane na terenu. Sadržaj nonpejpera je poznat, pročitao sam ga, to je jedan pritisak gde se određene stvari diktiraju RS i njenim predstavnicima. Nije ni za očekivati da će u toj formi biti primenjen. To je jedan diktat.

Lakić se osvrnuo na to kako je došlo do cele ove situacije:

SADRŽINA NONPEJPERA JE POZNATA: EU sprovodi diktat sa kojim se ne slažu sve članice! Izvor: Kurir televizija

- Nije bitno šta piše, odnosno šta ne piše tamo. Bitno je šta je dovelo do ovoga i šta će proisteći iz cele situacije. Mi smo svetski šampioni u relativizaciji svega, pa moramo da razumemo kako je došlo do ovoga. Dejton je poslužio da zaustavi rat, međutim nije napravio učinkovitu državu BiH. Sada je RS siromišniji entitet siromašnije Bosne i Hercegovine iz kog se dosta sveta iseljava, toliko da u Drvaru nema troje ljudi da rade u hotelu. Više Srba danas imate u Ljubljani, nego u RS. Srbi nisu inicirali preispitivanje Dejtonskog sporazuma, a mislim na Srbiju maticu. Došli smo do toga da Dodik ide u Moskvu i traži saveznika i zaštitu, a u Bosni kolač seku Amerikanci i Nemci. Vučić kada ode na paradu u Moskvu, on je partner, a Dodik kada ode, on je posmatrač i pokušava da nađe spas za sebe. Srbija i RS nisu isto, jeste isti narod, ali Srbi u RS ne znaju kuda idu, razjedinjeni su, ne napreduju ekonomski, već žive od rursa, reke i šume, ali muslimani to hoće da uzmu jer Srbi ne znaju šta žele sa tim.

Kajtez smatra da je nonpejper usmeren direktno Beogradu:

- Mislim da je ovaj nonpejper usmeren ka Srbiji, odnosno ka Beogradu. Zato što Srbiju koja je nekoliko meseci bila u pokušaju obojene revolucije, pokušavaju da na sve moguće načine i gde god to mogu, da je uzdrmaju i dovedu u pitanje. Vidimo šta se dešava na KiM, imate 21. sednicu tzv. parlamenta te lažne države i niko ne reaguje ništa. Svako jutro novo nepočinstvo Kurtija i to se dešava odmah nakon što Kaja Kalas napusti tu teritoriju. Dakle, ovde se pokušava, a tačne su brojke od tri milijarde koje su investirane da se vlast u Beogradu sruši. Tako da oni gledaju gde je moguće na najefikasniji način da se uslovi Srbija i da se oslabi. Mi se bavimo nonpejperom RS jer tamo između redova postoje očekivanja i ograničenje delovanja Srbije prema RS.

