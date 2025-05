- On je i te kako politički, odnosno u ovom trenutku geopolitički vođen i to je tako. Zašto to kažem? Zato što da je zaista bio zasnovan na zaslugama, Srbija bi još pre tri i po godine otvorila Klaster 3 jer imamo četiri preporuke, tokom četiri godine Evropske komisije u njihovim godišnjim izveštajima, da smo spremni da otvorimo Klaster 3 i to se nije desilo. Dakle, to je preporučila u svom dokumentu Evropska komisija, a ne Vlada Republike Srbije - rekao je Apostolović, a prenosi Blic.