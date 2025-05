Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti, gde je odgovorila na optužbe Radomira Lazovića i namerama opozicije da ruše REM.

Slušaj vest

- Zakazala sam ovu konferenciju da bih odmah odgovorila gospodinu Lazoviću i ljudima iz Zeleno-levog fronta pošto očigledno intencija da se ponovo ruši izbor članova saveta REM-a koja je potrebna ovoj zemlji, koja j potrebana ovoj zemlji, koja je važna nezavisna institucija. I koja takođe kao proces izuzetno važno za naše dalje evropske integracije - rekla je Brnabić

Ona je dodala da ako im je namera da ponovo ruše

- Šta je poenta koju smo čuli? Poenta je da oni ponovo hoće da ubede građane da oni imaju sva prava. Pričaću samo o primerima koje je pominjao Lazović. Kažu, jedan od kandidata je Miloš Garić. Vi pokušavate da obmanjujete javnost i da uvek terate vodu na svoju vodenicu. Dakle, Miloš Garić bio je državni sekretar. Stvarno. Pa i Saša Mirković je bio državni sekretar. Pa vam nije smetao. I jedan i drugi bivši državni sekretar. I šta je problem? I niko od medija koji su danas postavljali pitanja i rekli: Pa šta se onda ne ruši ponovo ovaj proces za izbor članova Saveta REM-a? Niste uočili tu podudarnost i tu nelogičnost. Dobro, ali onda imamo sporenje najmanje dva kandidata, Miloša Garića i Vladimira Đurića, zato što su vlasnici nekih firmi koje su registrovane za proizvodnju TV programa ili kinematografskih dela ili tako nešto. Što kaže gospodin Lazović, to je čist sukob interesa i oni će podneti krivične prijave.

- Ne Lazoviću i svi vi ostali, tako posvećeni tom poslu koji radite i tako beskrajno ozbiljni i odgovorni. I tu pored vas stoji i docent fakulteta političkih nauka koji, valjda, umeju da tumače zakone, da čitaju prijave. A kako niste primetili da u onim kandidatima, kod onih kandidata koje vi podržavate, postoji istovetno to? Evo daću vam primer. Jelka Jovanović predložila je Poverenicu za ravnopravnost. Vlasnica je pravnog lica pod nazivom J&H Beograd koji se bavi konsultantskim uslugama u oblasti medija. Vlasnica, sada, aktivnog privrednog društva. I također je suvlasnik fondacije Biznis Plus, novog magazina koji se bavi izdavanjem časopisa i periodičnih izdanja. Pa šta je to? Da li i ona nema pravo da bude kandidat? Da li je ona potpisala pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću nešto što nije u redu? Ne. Ona je uradila sve ono što je u skladu sa zakonom. Zato što kandidat može da bude, član saveta ne može. Ako je izaberu za člana saveta REM-a, ona više ili on više ne smeju da budu vlasnici, suvlasnici, odgovorna lica u takvim kompanijama i ne smeju da budu u sukobu interesa. Moje pitanje je kako to niste primetili kod Jelke Jovanović? I zašto i da li ćete, kada već pretite krivičnim prijavama i procesima, krivičnu prijavu podneti i protiv Poverenice za ravnopravnost i protiv Jelke Jovanović? Hajmo dalje.

Foto: Printscreen/Video Plus

- Kandidat Vanja Šibalić. Ona je predložena, zamislite, od Univerziteta umetnosti i Univerziteta u Beogradu. To je važan kandidat. Kako ste to propustili? Da vidite. Ona, Vanja Šibalić je saradnica od 2022. godine Radio-televizije Srbije. Na više emisija, poput zavodljive emisije, priče iz radionica Kamionđije, Petri in Venac i tako dalje i tako dalje. Dakle, očigledno je sasvim da je Vanja Šibalić, koji pritom zaista kvalitetan kandidat, zato što je na kraju krajeva i profesor, ako se ne varam, i svakako stručni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Ali kako niste videli da je pod ugovornom obavezom saradnica televizije Srbije? Što je onda, ukoliko ste vi u pravu, dovodi u direktan sukob interesa. Kako to niste videli? Ma ne. Nego za kandidate koje podržavate sve može, sve može i sve je dozvoljeno. Oni mogu da budu vlasnici, suvlasnici, mogu da imaju ugovor sa RTS-om. Pa ukoliko ih izaberemo u Savet REM-a, oni će to da raskinu. Kao što zakon o elektronskim medijima i kaže. Dakle, opet, da li ćete, gospodine Lazoviću, podneti vi sad, krivičnu prijavu i protiv Vanje Šibalić? Da li ćete podneti krivičnu prijavu i protiv Univerziteta umetnosti i Univerziteta u Beogradu? Zato što bi bilo fer, kad ste već ovde preteli krivičnim prijavama, da onda budu krivične prijave za sve kandidate koji su u istom tom statusu kao oni kandidati i predlagači kojima ste preteli.

- Da vam kažem, u prvom procesu izbora članova saveta REM-a pokojnog Milorada Milinkovića su kritikovali, najgore reči uputili, da je u sukobu interesa, zato što je radio kao tragač u emisiji Potera. Ali zato Vanja Šibalić, koji je kandidat Univerziteta umetnosti, je od 2022. saradnik iza zavodljive emisije Priča radionica i radionica Kamionđije Petri i Venac. Dakle, ovaj ne može čovek da bude u kvizu Potera, ali ako je njihov kandidat, može sve. Sve može, nema nikakvih ograničenja. Ajmo dalje. Kandidat Mileva Mališić, koju su predložili UNZ i NUNS, dakle Udruženje novinara Srbije i nezavisno Udruženje novinara Srbije, žena je suvlasnik u ovom trenutku, suvlasnik Televizije Forum. Niste to videli, gospodine Lazević? Niko od vas to nije video. Ili je vaš kandidat, odnosno kandidat koji bi podržali zbog NUNS-a, pa je sve dozvoljeno. Hoćete li i protiv UNS-a i protiv NUNS-a i protiv Mileve Mališić podneti krivičnu prijavu? Očekujem da da. Zato što ste valjda promislili pre nego što ste izašli u ovom domu da kažete šta imate da kažete građanima Republike Srbije. Ajmo dalje. Kandidat Thea Dimitrijević predložila Udruženje kompozitora Srbije. Žena je urednik i voditelj emisije Susretanje na Radiu Beograd 1.

- Niste primetili? To nije sukob interesa. Pa i nije. Zato što je kandidat. Ukoliko bi bila izabrana za člana saveta REM-a, ne bi više mogla da bude ni urednik, ni voditelj te emisije. Nego je problem opet što ste još jednom svim građanima Republike Srbije jasno poručili da za vas, kvazi elitu, važe jedna pravila, a da za sve druge, sve nas, narod, nas, plebs, nas, čarije, važe potpuno druga pravila. Vaši kandidati mogu da budu suvlasnici i vlasnici čega god želite. I to je sve u redu i pohvalno. Divni su, fantastični, najbolji na svetu. Ali ako se desi da kandidat koji pritom za koga samo vi mislite da je naš kandidat je isto to, e onda protiv njega treba podneti krivičnu prijavu, a čitav taj proces ponovo stopirati i uništiti. Hajmo dalje. Kandidat Dragoljub Ilić, Udruženje kompozitora Srbije, vlasnik pravnog lica pod nazivom Video i audio proizvodnja Music Beograd, a i Music Beograd koji se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i TVB programa. I to ste propustili. I to ste propustili da vidite. Kandidat Gorica Popović, glumica, fenomenalna glumica, kapa dole, svaka čast. Kakve veze ima sa elektronskim medijima, ljudi? Kakve tačno veze sa elektronskim medijima ima? Ali dobro, hajde, pustimo i to. Neka bude na odboru da o tome raspravlja, da se ja ne mešam u poslove odbora.

- Gorica se bavi poslovima u vezi izvođačke umetnosti. Počekajte, što ste kandidovali? Hoćete podneti krivičnu prijavu protiv Gorana Popovića? Pokušali da obmanete, valjda sve. Ne, nije. Ne, nije. Ima pravo žena to da bude. Dok je kandidat. Znate, ne može zaustaviti svoj život zato što je kandidat. Možda će biti izabrana, a možda neće. I ako ne bude izabrana, kao i svi ostali, mora da nastavi svoj život. Ako bude izabrana, moraće da se odrekne svega toga. Samo je ponovo pitanje, a kako vi to sve niste videli? I kako ste izašli ovde, besramno, bez strunke istine i iskrenosti, da kažete onda, ako vam to smeta, da kažete sve kandidate gde vam smeta. A ne one kandidate koji vam u stvari smetaju i protiv kojih želite da se borite i sa kojima želite da se obračunate. Antonela Riha i Rodoljub Šabić. Samo da vam kažem ovo. Vidite kako to Lazović-Zeleno-Levi front nisu uopšte primetili. Su kandidati 32 udruženja. Znate na koji način? Pa predložile su i građanske inicijative. A onda su stavili 31 udruženje bez potpisa, bez dokumentacije, bez ikakve potvrde. Stavili ljudi iznos da li je 31 udruženje potpisalo se i to faksmelo Maja Stojanović rekla mi i svi ovi. Pa gde ste vi to ljudi videli? Pa čekajte, mi kad smo radili zakon o elektronskim medijima nevladine organizacije su tražile da to tako ne sme da bude. Ali onda za njih sme da bude. A za sve ostale ne sme da bude. I onda imamo konačno da ne dužimo. Više. Samo da vidite taj stepen licemerja.

Foto: Printscreen/Video Plus

- Da slušamo i da živimo. Kandidat Antonela Riha je vlasnica Agencije za konsulting Pangram Beograd, koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti medija. I šta ćemo sad? Ni Antonela Riha isto ne može. Kandidat Dubrov Kavalić Nedeljković je osnivač i predsednik Upravnog odbora Novosadske škole novinarstva, koja je registrovana u APR-u za oblast proizvodnje kinematografskih dela, audiovizualnih proizvoda i televizijskog programa. Da li je moguće da ste sve ovo propustili, da kažete javnosti, kad ste se već bunili i ovde mitingovali oko još jednog, kako oni kažu, nameštenog i manipulativnog procesa izbora članova Saveta REM. I kad podvučete crtu i neću dalje, govorila sam samo o onim, kao, kvazi nepravilnostima, ništa od ovoga nije nepravilnost, zato što je zakon jasan da to ne mogu da budu članovi Saveta REM-a, a ne kandidati za članove Saveta REM-a. Apsolutno kristalno jasan je zakon o elektronskim medijima. Dakle, da ste u stvari želeli da napravite ponovo vrstu destabilizacije i da ponovo ne možemo da završimo jedan proces koji je važan za Srbiju i da ste ponovo sebi pripisali sva ona prava koja bi uskratili svakom drugom. E to je ono što smo čuli. Kao što sam čula danas, da studenti koji žele da uče treba da se pomere u Pionirskom parku, pošto Pionirski park pripada svima. A fakulteti ne pripadaju svima. Fakulteti ne pripadaju njima. Pa ne bi oni bili u Pionirskom parku da su mogli da budu u svojim fakultetima. Nego vi možete i 15 dana da blokirate RTS, koji takođe pripada svima, i vi možete da blokirate sve fakultete koji takođe pripadaju svima, ali studenti koji samo žele da uče ne smeju da budu u jednom Pionirskom parku. Da bi bili vidljivi, nikom ne bi smetali i tražili samo ono što je sasvim normalno u svakoj civilizovanoj zemlji, a to je da se poštuju njihova ustavom garantovana prava. Te još jednom zaključujem, videli ste, poštovani građani Republike Srbije, jasnu poruku, još jednom, od svih njih, da oni lepšom i boljom Srbijom, pravednijom Srbijom, smatraju onu Srbiju u kojoj pojedinci, pripadnici takozvane i samozvane elite imaju sva prava, a svi ostali nemaju nijedno pravo.

- Ovde sam kao predstavnica Skupštine, zato što je jedan od najvažnijih procesa koji mi u ovom trenutku imamo, pa i u oblasti vladavine prava u Republici Srbiji i na našem Evropskom putu u procesu izbora članova Saveta REM. A to je posao odbora za kulturu, ne vaš. Te sam ja želela da reagujem na ovo. Zato što je jedan od najvažnijih procesa koji imamo u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. I ne vidim šta vam smeta u tome što ja reagujem na ovo. Ako išta, pa valjda toliko pažnje poklanjam ovom procesu da bi trebalo da vam bude drago. A kao što ste rekli, sad smo valjda zaključili da je sve ovo okej. Ne znam ko će sporiti koje kandidate, to je deo posla narodnih poslanika i članova Saveta tog odbora. Ja samo kažem, pod jedan, da je zakon jasan, kao što ste i vi sada rekli, da neko ko je kandidat može ovo da bude. Neko ko je član Saveta, izabran član Saveta, ne može ovo da bude. I da je zakon kristalno jasan. A pod dva, da pokažem da oni u stvari targetiraju samo one ljude koji njima iz nekog razloga ne odgovaraju. Ali za sve te, kako oni kažu, nepravilnosti, ja tu nepravilnosti ne vidim, za sve te nepravilnosti ne pominju nijednog od onih kandidata koje bi oni podržali. I to je vrhunsko licemerje. I to je još jednom poruka građanima Srbije, da sve što važi za njih, ne važi za bilo koga drugog. Oni imaju sva prava i sve mogućnosti, a ostali ljudi koji se slučajno sa njima ne slažu, oni nemaju nijedno pravo i nikakvu mogućnost. Oni ne smeju ni u čemu da učestvuju.