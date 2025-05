Na jugu Srbije i u Makedoniji znaju za „nastrano magare“. Ali, nije to što vam prvo pada na pamet, već je reč o jedinkama ove tegleće vrste koje s vremena na vreme osete neodoljivu potrebu da siđu s puta i daju se u trk kroz trnje ili preko kamenjara, kršeći sopstvene noge i rasipajući usput tovar s leđa, da „udare na stranu“. I ništa ne pomaže, nikakvo učenje, to im je u naravi, te ih vlasnici, kad shvate da imaju magarce s manom, ovu marvu bez velike galame i oglašavanja njihove mane, prodaju, prebacujući brigu na drugog. A dok ih nekome ne utrape, jedino batine pomažu. Jedino ih štapom preko leđa drže pod kakvom-takvom kontrolom i odlažu, kad već ne mogu da spreče, njihove eskapade.

Samozvani zabavljač Ivan Ivanović tako je neko vreme, bar kad je reč o Kuriru, bio pristojan jer smo mu oko Nove godine udelili par figurativnih ćuški pošto se drznuo da nas u svom šou programu vređa. Ali, sad se opet razobadao i udario u stranu, nazivajući našu redakciju – mi nemamo problem da to napišemo, jer je uvreda njegova – „govnom“. Bez obrazloženja svoje tvrdnje, i bez objašnjenja šta ga je navelo da nas uopšte pomene, a kamoli uvredi. Budući da ovaj voditelj u svojim emisijama i inače često izgovara psovke i skaredne reči, moguće je da pati od koprolalije, poremećaja mišljenja, odnosno govora za koji je karakteristično upravo to – korišćenje prostačkog rečnika. Ali, ovo je tek hipoteza, jer kod koprolalije osoba to najčešće čini protiv svoje vollje, a Ivan Ivanović kad kaže „govno“ prosto sija od sreće, čini to punog srca i punih usta… Uostalom, ako je poremećen, neka ga u normalu vraća onaj ko ga je doveo pred kamere. Mi njegovu „nastranost“ u onom magarećem smislu, moramo da tretiramo na tradicionalni način. Figurativnim štapom preko leđa…