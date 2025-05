- Miloša Jovanovića su na čelo DSS doveli ljudi iz SNS. I postoji čovek koji je bio u kabinetu Aleksandra Vučića kad je završena skupština DSS i on je rekao: "Eto, dobili smo svog čoveka i tu. Naravno, da bi neko bio poslednja linija odbrane, on mora da bude protivnik režima kad treba i da odradi ono što treba režimu kad treba - kazao je, između ostalog, Đorđević za KTV.

- Mlađa (Đorđević) aktiviran je iz posebnog razloga, dobio je zadatak da me pljuje, jer se protivim gradnji koju, očigledno neko njemu blizak pokušava nezakonito i nelegalno da gradi na Vračaru. Takav nivo gluposti može samo Mlađa Đorđević da ponavlja po zadatku, ali nismo mi u ratu ni s kim. Vuk Vučurević je rekao da mi se prenese poruka da on stoji iza tih članaka kampanje na portalu Direktno i da se javim njemu. Sad je to kompilacija i recikliranje svih laži o meni. Oni su usredsređeni samo na novac i na dobit. Samo je zbog novca to problem, što neće zaraditi koliko bi zaradili. Ta dozvola za gradnju u Topolskoj 17 ne može da se dobije zakonito, ako se dobije, to je još jedan primer korupcije, bezakonja, kad-tad će se rušiti - rekao je šef NDSS uz opasku "novac, novac, novac, kao da će u grob da ga nose, ja bih voleo da se neki od njih uguše od tog novca".