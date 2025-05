Važno je napomenuti da Riha nije dobro razumela Brnabić, te je istakla da je predsednici Skupštine "sporno" što novinarka ima agenciju za pružanje konsultantskih usluga u oblasti medija. Međutim, istina je da je Brnabić pomenula Rihu, ali samo u kontekstu toga kako Lazović i ZLF zameraju kandidatima za koje smatraju da ih podržava vlast određene stvari, dok za one koje podržava opozicija, a koji su u istoj ili sličnoj situaciji, nemaju takve primedbe.

- Povodom kandidature za Savet REM-a pomenula me Brnabić, njoj je sporno što imam agenciju za pružanje konsultantskih usluga u oblasti medija. Odmah da kažem, nemam nikakav sukob interesa a evo i zašto. U članu 15 Zakona o elektronskim medijima piše da član Saveta ne može biti niko ko je na javnoj funkciji, funkcioner u političkoj stranci, neko ko je osuđivan krivično ili sankcionisan zbog neprofesionalizma. Takođe u stavu 3 piše lice pod ugovorom ili lice koje ima interes u pravnim licima koja se bave delatnošću proizvodnje, distribucije ili emitovanja radio i televizijskog programa ili sa njima povezanim delatnostima - napisala je Riha na Iksu i dodala:

- Ničeg od navedenog kod mene nema, nemam nikakav ugovor sa emiterima i to je lako proveriti. Poput mnogih freelancer-a, paušalaca, ne samo novinara, ja imam firmu preko koje zarađujem i uplaćujem poreze i doprinose kao samozaposlena. Ceo profesionalni život sam u medijima pa je logično da se i kao konsultantkinja bavim medijima i da sam zbog toga predložena kao kandidat za Savet REM-a.

Brnabić je navela da Radomir Lazović spori kandidaturu Miloša Garića i Vladimira Đurića, zato što su vlasnici firmi registrovanih za proizvodnju TV programa ili kinematografskih dela, za šta Lazović tvrdi da je sukob interesa, te je upitala njega i ostale koji iznose slične tvrdnje kako nisu primetili da i kod onih kandidata koje oni podržavaju postoji istovetno to.

Foto: Printscreen/Video Plus

Foto: Printscreen/Video Plus

Između ostalih kandidata za članove REM, predsednica Narodne skupštine je pomenula Antonelu Rihu i Rodoljuba Šabića, istakavši da su njih dvoje kandidati 32 udruženja, a da su ih predložile građanske inicijative. Ona je dodala da je Antonela Riha vlasnica agencije za konsalting koja se bavi pružanjem konsultatskih usluga u oblasti medija, pa da imajući to u vidu, prema Lazovićevom shvatanju, ni ona ne bi mogla da bude kandidat za člana Saveta REM-a.

- Ako ga izaberu ili je izaberu za člana Saveta REM-a, ona više ili on više ne smeju da budu vlasnici, suvlasnici, odgovorna lica u takvim kompanijama i ne smeju da budu u sukobu interesa - kazala je predsednica Skupštine.

Brnabić je podvukla da predstavnici ZLF-a žele da ponovo pokušaju da ubede građane da oni imaju sva prava, a da niko drugi nema nikakva prava i da je njima dopušteno sve ono što drugima nije i istakla da je to licemerje, te dodala da je zakon kristalno jasan oko toga šta kandidat i član Saveta REM-a može da bude a šta ne.

- Oni (ZLF) u stvari targetiraju samo one ljude koji njima iz nekog razloga ne odgovaraju. Ali za sve te, kako oni kažu, nepravilnosti, ja tu nepravilnosti ne vidim, za sve te nepravilnosti ne pominju nijednog od onih kandidata koje bi oni podržali. To je vrhunsko licemerje i to je još jednom poruka građanima Srbije da sve što važi za njih, ne važi za bilo koga drugoga - rekla je Brnabić.