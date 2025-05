- Pre polaska u redakciju, u prepodnevnim časovima otišao sam u Specijalni sud u Ustaničkoj ulici na sastanak sa Brunom Vekarićem, tadašnjim portparolom Specijalnog tužilastva za ratne zločine. Bio je to uobičajeni dolazak kod Bruna gde bi uz kafu pretresli sve najvažnije događaje. Čak smo nekoliko puta odlagali ovaj susret. I došao sam baš tog dana... Na ulazu u zgradu, zbog procedure ostavio sam mobilni telefon, što me je nešto kasnije i "koštalo" da prvi objavim senzacionalnu vest koja je munjevito obišla celu planetu, a tada je to sigurno bila informacija o hapšenju generala - kaže Nedić, u to vreme urednik hronike i pomoćnik glavnog urednika dnevnog lista Press: