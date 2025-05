- A kad sam bila mlađa, imala sam i momke u Srbiji, koji naravno nisu govorili tada engleski, ali i za mene je bio veliki izazov da probam da govorim srpski. Ono što mi se sinoć desilo, prijatno iznenađenje u jednom divnom restoranu na reci, toga nije bilo pre 40 godina. Sedela sam u tom restoranu sinoć i zazvonio mi je telefon, ja sam požurila da se javim, bio je to predsednik Trump, on mi je o nečemu drugom govorio i pitao me, pa gde si? Ja sam rekla u Srbiji sam i sada citiram šta je on meni rekao, o, baš volim Srbiju, prenesite moje pozdrave i recite da se nadam da ću doći da je posetim jednog dana. Nadam se da kada sada bude došao novi ambasador, kod predsednika Vučića, želim da kažem čestitke i hvala svima iz ekipe ambasade, ja vidim da svi oni imaju znanje i interesovanje za ovaj region, bilo mi je vrlo korisno sve što sam od vas čula. Ivana Trifunovića želim da spomenem kao starog prijatelja koga poznajem iz Njujorka i mnogo puta smo se sastajali i pričali o temama vezanim za Srbiju.