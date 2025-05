- E to su prazne priče koje bi Stranka slobode i pravde opet da servira građanima Srbije, ali koje više jednostavno ne prolaze, jer su donele samo prazne novčanike, prazne živote i praznu kasu države Srbije, kakvom smo je zatekli 2012. godine. Tu prazninu vam nikada nećemo ni zaboraviti, ni oprostiti, jer dok smo je živeli, vaš šef Dragan Đilas je inkasirao 619 miliona evra. Danas kada stremimo ka proseku plata od hiljadu evra do kraja ove godine, kada su prosečne penzije iznad 430 evra, kada smo u prethodnoj deceniji otvorili više od 500.000 radnih mesta i nezaposlenost spustili na 8,6 odsto, vaše prazne priče su prosto prozaični, loši pokušaji manipulativnog politikanstva, koje više ne prolazi u Srbiji. Srbija se probudila i to, srećom, nije više vaša priča - naglasio je Mali.