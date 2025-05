"Posle današnje odluke Apelacionog suda u Novom Sadu da pusti ostatak ekipe radikalnih anarhista za koje vlast tvrdi da su spremali državni udar 15. marta da se brane sa slobode, što inače meni kao advokatu koji se uvek zalaže da pritvor traje što je kraće moguće generalno nije problem što je takva odluka doneta, ali je generalno problem jer za daleko bezazleniju kvalifikaciju i to pred Osnovnim sudom četvorica mladića samo zato što su članovi SNS, leže mesecima u pritvoru i on im se konstantno produžava, postavlja se pitanje ima li više ikakvog smisla boriti se za bilo šta?", pita Đukanović na društvenom mreži "X" i dodaje:

"Današnja odluka Apelaciong suda u Novom Sadu je poruka vlastima i Aleksandru Vučiću. Poruka glasi- gospodo, niste vi vlast, već smo mi vlast. Da, dugi niz godina unazad tvrdim da Aleksandar Vučić i SNS nemaju nikakvu vlast, osim možda u segmentu spoljne politike i nešto malo u ekonomiji, ali da je suštinski prava vlast u rukama NVO sektora preko kog raznorazne ambasade, odnosno strani centri moći haraju državom. Jedan od segmenata vlasti je svakako i srpsko pravosuđe. Svako od nas ko se na bilo koji način tome suprotstavi biva žigosan, onemogućava mu se rad, bude vređan, razapinjan po medijima i suočava se sa svakodnevnim provlačenjem kroz toplog zeca, posebno onog medijskog. Elem, svim silama sam se borio protiv ustavnih promena u vezi sa sa pravosuđem, no mnogi me tada i nisu baš shvatili. Nikada neću prihvatiti da je to što smo tada praktično jedan ogroman deo vlasti predali u ruke ljudima koji uglavnom zavise od stranaca, a sopstvenu državu ne fermaju ni dva posto, nešto što je tekovina demokratije. Naprotiv, tada smo do kraja razvlastili vlast, odnosno državu i do kraja smo omogućili da vlast preuzmu neizabrani. Srbija danas trpi diktaturu neizabranih".