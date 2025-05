Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, Goran Ješić otvoreno je govorio da treba napraviti fiktivne ili lažne studentske liste kako bi se došlo do što više resursa za kampanju!

- E sada sa studentima, nekad kad pitaju dam odogovore, pokušavamo da prenesemo... Ja sam im predložio da prijave još jednu listu. Jer oni sada imaju dva kontrolora, opozicija ima kontrolore, ali bi bilo dobro da ih ima četvoro. To znači još jednu listu predaj, koja neće učestvovati na izborima, dobiju četiri studenta koji će da sede - kazao je Ješić za Slavija Info.

Na to se voditelj nadovezuje rečenicom da on to razume, ali da mora da objasni gledaocima da je "najveća krađa izbora na pravljenju lažnih lista", na šta Ješić odgovara: "Tako je!".